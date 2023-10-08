Палестинское радикальное движение ХАМАС не пойдёт на перемирие с Израилем. Об этом заявил представитель движения Хазем Касем.

«Оккупация (Израиля) находится в разгаре своей агрессии против мирных жителей. Речи о перемирии не может идти, пока Израиль занимается эскалацией этой войны», — приводит РИА Новости его слова.

Война только началась. Об этом заявил один из лидеров движения ХАМАС Исмаил Хания в ходе телефонного разговора с президентом Ирана Эбрахимом Раиси.

Он отметил, что боевые действия завершатся «решительной победой палестинского сопротивления».