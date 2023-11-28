Израильские силы готовы возобновить боевые действия после того, как в ближайшие дни истечет срок временного прекращения огня.

Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Израиля генерал-лейтенант Херци Халеви, сообщают израильские СМИ.

«Армия обороны Израиля сегодня готова продолжить боевые действия. Мы используем паузу (временное прекращение огня, связанное с освобождением заложников) для обучения, усиления подготовки и утверждения оперативных планов», – сказал Халеви.

«Мы собираемся продолжать борьбу за уничтожение ХАМАС. Это займет время, это сложные цели, но в то же время это исключительно справедливо», – добавил он.