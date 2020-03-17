Война Дронов: новая тактика или журналистский штамп

Последние военные столкновения в Сирии, в частности в провинции Идлиб, между Турцией и правительственными войсками открыли новую страницу в искусстве ведения войны.

Дроны турецких войск, и сам факт масштабного использования беспилотных летательных аппаратов, наглядно продемонстрировали, как меняется в XXI веке формат и тактика войны. О новых «правилах игры» на поле боя, рассказал в интервью #, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Г.В.Плеханова, член Экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев.

— Развернувшийся в Идлибе военный театр действий показал, что дроны занимают определенное место в авангарде современной военной тактики. Как с ними бороться?

— С необходимостью отражения массовой атаки летательных беспилотных аппаратов российские Вооруженные Силы столкнулись еще в начале 2018 года. Тогда в ночь на 6 января российские военные объекты в сирийском Хмеймиме и Тартусе подверглись атакам террористов, которые широко использовали ударные беспилотники. С тех пор, в основном с помощью самоходных зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) наземного базирования «Панцирь-С1» Россия вполне успешно ведет борьбу с летательными дронами.

В августе 2018 года в российской армии были созданы мобильные группы по борьбе с беспилотными летательными аппаратами, которые, безусловно, используют опыт, полученный в Сирии. Во время учений военнослужащие данных мобильных групп отрабатывают обнаружение, уничтожение, принудительную посадку беспилотников с использованием комплексов радио-электронной борьбы (РЭБ) «Житель» и станций «Лесочек».

В настоящее время, в ходе практически всех плановых военных учений российская армия отрабатывает вопросы, как применения летательных дронов в ходе разведывательной, непосредственно боевой деятельности и решения вопросов обеспечения действий войск, так и вопросы уничтожения или других видов обезвреживания вражеских беспилотных летательных аппаратов.

То есть, термин «дроновая война» – это всё же пока журналистский штамп. Речь, прежде всего, идет о применении беспилотных летательных аппаратов в военной сфере с различными предназначениями: для ведения разведки, наблюдения, охраны, нанесения ударов, возможного обеспечения боеприпасами, продовольствием, медикаментами. Полагаю, что в дальнейшем дроны будут применяться для эвакуации раненых и личного состава, оказавшегося в опасном положении, например, в окружении противника.

— Можно ли утверждать, что современная методология ведения войны изменилась?

— Система и методы военных действий постоянно меняются. По сути, с момента атаки в ночь на 6 января 2018 года со стороны террористов российских военных баз в Сирии, мир вступил в новый этап ведения боевых действий – высокотехнологичных войн.

Могу предсказать, что в дальнейшем, наряду с летательными и подводными дронами, появятся и наземные дроны, например, бронемашины и танки, которые смогут самостоятельно передвигаться и вести стрельбу без экипажа. Безусловно, данный факт скажется на их конструкции и внешнем виде. Но, главное, серьезным образом поменяется тактика ведения боя, профессиональный состав армии. Солдат, который хорошо красит бордюры и метет плац, уже не будет востребован в современной армии.

— Недавно президент США Дональд Трамп посетил с официальным визитом Индию, в ходе которого стороны подписали соглашение на закупку американского вооружения на 3 миллиарда долларов. При этом, интересно, что Индия из-за санкций отказалась покупать российское оружие. Какими методами ведется борьба за место на оружейном рынке?

— США, как Вы уже обратили внимание, в борьбе за рынки используют санкционные и административные методы. Последние относятся к такому коммерческому проекту, как НАТО, в котором введены, так называемые «натовские стандарты». Они подразумевают необходимость для других членов Альянса осуществлять покупку вооружения и военной техники только у США. Покупать оружие у других государств, в особенности не являющихся членами НАТО, запрещено категорически. Однако американское оружие, зачастую является весьма дорогим и не всегда надежно в реальном бою.

Россия борется за мировой рынок вооружения и военной техники, предлагая свою продукцию, как прошедшую испытание не только на полигонах и в лабораториях, а в реальных боевых действиях. И ни раз, при этом, доказавшую свою эффективность. Российское оружие вполне приемлемо по ценам, в разы снижена сложность эксплуатации и ремонта. Несмотря на данный факт, Россия своим клиентам обеспечивает еще и сервисное обслуживание, и ремонт, по необходимости, подготовку кадров по обслуживанию и эксплуатации проданной военной техники и вооружения.

В настоящее время Россия и Китай пытаются закрепиться на таких еще не освоенных рынках оружия, как Африка и страны Океании. Однако, здесь уже также намечается серьезная конкурентная борьба между различными производителями оружия.

Маленькие бюджеты африканских государств пока не позволяют им осуществлять покупки крупной и качественной военной техники. Чаще всего, они предпочитают покупать совсем некачественные подделки. Но со временем, африканский рынок вооружений станет одним из самых конкурентных и насыщенных.