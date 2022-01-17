Нидерландский военный корабль HNLMS Rotterdam вошел в Балтийское море для наблюдения за ситуацией в регионе, сообщает в понедельник портал эстонского телерадиовещания ERR со ссылкой на сообщение пресс-службы НАТО.

«Корабль находится находится в Балтийском море у берегов Швеции для наблюдения за ситуацией в регионе. Мы находимся на месте, чтобы продемонстрировать присутствие и солидарность с альянсом в целом», — говорится в сообщении.

По данным альянса, речь идет о запланированной акции. HNLMS Rotterdam предназначен для осуществления вертолетных операций.

В свою очередь научный сотрудник Шведского колледжа национальной обороны Магнус Кристианссон считает, что прибытие корабля связано с текущей ситуацией с безопасностью в Европе на фоне наращивания Россией военной активности у границ Украины.