Глава МИД Армении Арарат Мирзоян озвучил свой рецепт снижения вероятности новых эскалаций с Азербайджаном. Он считает, что замена военных пограничниками на границе с Азербайджаном позволит окончательно урегулировать конфликт и снизить вероятность новых эскалаций.

По его словам, уже сейчас пограничники несут службу на некоторых участках. «И опыт показывает, что там вероятность столкновений ниже в сравнении с отрезками, где стоят армейские части», — заявил он.

Размещение пограничников вместо армейских подразделений на границе с Азербайджаном должно стать частью окончательного урегулирования конфликта, заявил глава МИД Арарат Мирзоян в Ереване на совместной пресс-конференции с коллегой из Северной Македонии Буяром Османи.

По его словам, следует понимать, что пограничная служба во всех странах отличается от армейских частей по своему инструментарию, характеру, даже по видам вооружений.

Мирзоян считает, что ротация и передача охраны границ под контроль пограничников, дислокация пограничников существенно снизит вероятность новых конфликтов.

«Эта идея не новая, публично она была оглашена и ранее. Сейчас она обсуждается, в том числе в рамках дискуссий вокруг мирного договора», — отметил он.

Уже сейчас на некоторых участках границы двух стран стоят пограничники, и опыт показывает, что на этих участках вероятность столкновений ниже по сравнению с остальными рубежами, где стоят армейские части, говорит Мирзоян.

Отметим, что о постепенной ротации и замене армии на погранотряды власти Армении начали говорить с 2021 года. А в июле 2022 г. премьер Никол Пашинян заявил, что полная передача охраны границ погрануправлению СНБ – стратегическая цель страны.

Интересно, насколько прав министр Мирзоян в этих своих умозаключениях? Обычно на рубежах соседствующих стран стоят одни только пограничники, когда между ними нет состояния войны. А между Арменией и Азербайджаном, как мы знаем, до сих пор не подписано соглашение о мире. И пока этого не произошло, вряд ли можно ожидать, что та или другая сторона решится отвести свои воинские подразделения подальше от государственной границы.

Так что же предлагает Мирзоян? Неужели он думает, что если отвести от границ войска и оставить там одних пограничников, то все проблемы между двумя странами рассосутся как-то сами собой?

На эти вопросы # ответил известный военный эксперт, бывший сотрудник информационно-аналитического управления Министерства обороны Азад Исазаде.

По его словам, в самой идее, озвученной Мирзояном, наверное, какая-то логика есть. «Мало того, хочу напомнить, что Азербайджан на участке в Газахском районе уже перешел на эту систему. Многие могут вспомнить, что еще задолго до 2020 года была создана пограничная дивизия «Газах», армейские подразделения с того участка границы вывели, и их места дислокации заняли наши пограничники. Видимо, предполагалось, что и дальше, постепенно такие зоны ответственности будут переходить под контроль погранслужбы, но в июле 2020 года на границе с Товузом произошли боестолкновения, когда погиб наш генерал Гашимов. Пришлось подтянуть туда дополнительные войсковые части, и переход на пограничную систему сам собой затормозился», — напомнил эксперт.

Но худо-бедно армяно-азербайджанская граница в Газахском районе была более-менее четко проведена, говорит он. «Да, там мы имеем часть оккупированных азербайджанских сел, но они были как бы эксклавами по ту сторону границы. Более-менее четкая граница прослеживается также в Гедабейском районе. То есть, в целом на этих участках наши пограничники охраняли именно государственную границу.

А вот то, что сейчас предлагает Мирзоян, касается границ близ освобожденных территорий. Он предлагает разместить пограничников близ Зангелана, Губадлы, Лачина, Кельбаджара. Но это его предложение можно назвать перестановкой акцентов. Чтобы разместить пограничников, надо сначала определить, где именно проходит граница. А так как армяне не хотят вести с нами переговоры о делимитации и демаркации, то и размещать пограничников там, где не определена граница, будет странно. Какие у них там будут функции? Ведь по факту, по своим реальным действиям они вынуждены будут превратиться в обычные войсковые подразделения.

Есть еще один момент. Функции охраны части своих границ Армения передала пограничникам ФСБ России. То есть, вся линия границы этой страны с Турцией и с Ираном находится под контролем ФСБ. А во время 44-дневной войны, для того, чтобы высвободить своих пограничников и армейские подразделения на границе близ Газаха и Товуза, туда тоже были введены пограничники ФСБ РФ. А армянских военнослужащих перебросили в Карабах для участия в боях.

И когда сегодня заходит разговор о восстановлении функций пограничников, надо помнить, что помимо отсутствия четких границ, нет ясности и в том, каких именно пограничников имеет в виду Ереван. Ведь завтра армяне могут предложить, чтобы эту территорию, которую они считают своей, тоже охраняли российские погранвойска. И это еще один камень преткновения», — заключил военный эксперт.