Правоохранительные органы США провели обыск в доме Ильхан Омар — члена Палаты представителей США от штата Миннесота. Обыск проходил в Вашингтоне (Округ Колумбия).

Представитель Министерства юстиции США в ответ на запрос «Голоса Америки» (VOA) по поводу обыска сообщил, что подразделение ведомства, занимающееся расследованиями в сфере внутренней безопасности (Homeland Security Investigations), «исполнило санкционированный судом ордер на обыск». В письменном заявлении имя Омар не упоминалось.

«Эти следственные действия проводятся в рамках продолжающегося федерального уголовного расследования», — отметили в ведомстве.

Президент США Дональд Трамп и ряд политиков-республиканцев публично обвиняли Омар в «мошенничестве в сфере иммиграции» и утверждали, что она вступила в брак со своим братом. Сама Омар эти обвинения отвергает.

Омар отреагировала на обыск, назвав его актом «политического запугивания».

«Со мной все в порядке. Не заблуждайтесь: это попытка преследования политических оппонентов и использования федеральных правоохранительных органов в качестве оружия», — написала она в соцсети X.

«На протяжении десяти лет Трамп преследует меня, распространяя безосновательную ложь и организуя кампании по моей дискредитации. Это лишь очередной виток его кампании политического запугивания. Меня не заставят замолчать».

Республиканская партия Миннесоты приветствовала проведение обыска, напомнив о прежних заявлениях Омар о необходимости подотчетности и о том, что «никто не стоит выше закона».

«Мы полностью с вами согласны, госпожа конгрессвумен. Уверены, что вы придерживаетесь того же мнения и теперь, когда обыск проводится у вас дома. Жители Миннесоты будут внимательно следить за ситуацией, как и мы», — говорится в сообщении партии в X.

Трое лидеров демократов в Палате представителей США — лидер меньшинства Хаким Джеффрис, «партийный организатор» Кэтрин Кларк и председатель фракции Пит Агилар — выступили с совместным заявлением, призвав к прозрачности в этом деле.

«Обыск, проведенный администрацией Трампа в доме члена Конгресса Ильхан Омар, вызывает глубокую обеспокоенность и ставит серьезные вопросы по поводу продолжающегося коррупционного использования федеральных органов власти в качестве оружия против оппонентов Дональда Трампа», — отмечается в заявлении.

Представительница Ильхан Омар, Жаклин Роджерс, заявила «Голосу Америки»: «На протяжении десяти лет Дональд Трамп неустанно обрушивается на члена Конгресса Ильхан Омар с провокационной риторикой, раз за разом делая ее мишенью для нападок. Теперь эти атаки переросли в бессмысленный федеральный рейд. Член Конгресса не совершала никаких правонарушений. Ни один президент не должен иметь возможности использовать власть федерального правительства для запугивания своих политических оппонентов».

На эту новость отреагировала член Конгресса от Республиканской партии Нэнси Мейс, известная своей резкой критикой в адрес Омар.

«Сегодня утром сотрудники Службы расследований Министерства внутренней безопасности провели обыск в доме Ильхан Омар на основании судебного ордера; сообщается, что это связано с документами, касающимися ее иммиграционного статуса», — написала она в социальной сети X.

«Мы пытались истребовать через официальный запрос документы, касающиеся иммиграционного статуса Ильхан Омар и ее предполагаемого мужа, который также приходится ей братом. Однако и демократы, и республиканцы в Комитете по надзору заблокировали эту инициативу. Если факт мошенничества будет доказан, ее следует лишить гражданства и выдворить из страны», — написала Мейс.

Омар — бывшая беженка из Сомали, переехавшая в США в 1995 году в возрасте 12 лет. Она была избрана в Конгресс в 2018 году, став одной из первых женщин-мусульманок в законодательном органе, и представляет 5-й избирательный округ штата Миннесота (включающий город Миннеаполис).

Обыск был проведен за три недели до промежуточных выборов в США, назначенных на 3 ноября.