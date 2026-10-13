Тегеран предупреждает о более жёстком ответе, Израиль готовится к развитию ситуации на нескольких фронтах, а Вашингтон неожиданно договаривается с Москвой о поставках дизельного топлива. Совпадение этих событий ставит вопрос, выходящий далеко за рамки очередного ближневосточного кризиса: не превращается ли противостояние с Ираном в инструмент большой политической сделки, в которой каждая сторона пытается извлечь выгоду из чужой войны?

Заявление заместителя министра иностранных дел Ирана Казема Гарибабади о том, что Тегеран в случае новых атак будет отвечать иначе, чем прежде, прозвучало на фоне опасного сочетания военных угроз, экономического давления и дипломатических манёвров. Иранский представитель подчеркнул, что его страна не стремится начинать войну, но готова защищаться и наносить ответные удары. Само по себе подобное заявление не означает, что Тегеран принял решение о новой военной кампании. Однако оно показывает, что иранское руководство стремится заранее предупредить Вашингтон и Тель-Авив: повторение прежнего сценария с ограниченными ударами и последующим возвращением к переговорам может оказаться гораздо сложнее. В нынешних условиях даже локальная атака способна запустить цепную реакцию, затрагивающую не только Иран, Израиль и США, но и арабские государства Персидского залива, международные морские перевозки и мировой энергетический рынок.

При этом вопрос сегодня заключается не столько в том, начнётся ли война с нуля, сколько в том, удастся ли остановить дальнейшую эскалацию уже существующего американо-иранского противостояния. По состоянию на 12 октября 2026 года переговоры остаются в тупике, а военная напряжённость сохраняется. The Soufan Center в аналитическом обзоре от 8 октября предупреждает, что Вашингтон и Тегеран одновременно сохраняют дипломатические каналы и готовятся к возможному возобновлению боевых действий. По оценке центра, усиление американской военной группировки в регионе предоставляет Дональду Трампу дополнительные возможности давления, тогда как Иран рассматривает снятие американской блокады как одну из важнейших предпосылок выхода из кризиса. Это не прогноз неизбежной войны, а предупреждение о ситуации, в которой обе стороны готовятся к худшему, но пока не отказываются от дипломатии. Именно такое сочетание переговоров и военных приготовлений исторически создаёт условия для просчётов, когда противник воспринимает демонстрацию силы как подготовку к нападению и решает действовать первым.

Особую тревогу вызывает положение Израиля. Сообщения о совещании премьер-министра Биньямина Нетаньяху с министром обороны Исраэлем Кацем и представителями силовых ведомств показывают, что израильское руководство рассматривает ситуацию не изолированно, а в контексте нескольких взаимосвязанных направлений — Ирана, сектора Газа и Ливана. Дополнительным фактором стала эскалация вокруг Саудовской Аравии после атак хуситов на саудовскую инфраструктуру. Удары по аэропорту Эр-Рияда, о которых сообщалось 11 октября, увеличили давление на Вашингтон, поскольку дальнейшее расширение конфликта может поставить под угрозу безопасность союзников США и морские энергетические маршруты. В результате американская администрация сталкивается с противоречием: стремление ограничить непосредственное военное участие не освобождает её от обязательств перед партнёрами, а расширение вмешательства грозит втянуть страну в ещё более масштабную войну.

Но может ли Трамп использовать военную эскалацию против Ирана для укрепления своих позиций перед промежуточными выборами? Такой сценарий нельзя исключать, однако политический расчёт здесь значительно сложнее, чем может показаться. Успешная операция, представленная американскому обществу как достижение конкретных целей безопасности, потенциально способна усилить позиции президента. Но затяжная война, рост стоимости топлива, новые потери и отсутствие убедительного результата могут превратить внешнеполитическую кампанию в серьёзную проблему для республиканцев. Исследователь Уильям Галстон из Brookings Institution в анализе от 8 июня 2026 года указывал, что война с Ираном наносит ущерб восприятию президентства Трампа, усиливает инфляционное давление и создаёт дополнительные электоральные возможности для демократов. Следовательно, президенту недостаточно продемонстрировать силу: ему необходимо объяснить американским избирателям, зачем страна продолжает воевать, сколько это стоит и какого результата добивается. Если военные действия не дают понятного политического результата, дополнительный удар по Ирану может оказаться не предвыборным преимуществом, а источником новых потерь.

Именно здесь возникает важный вопрос о характере американских решений накануне 3 ноября. Трамп может попытаться добиться заметного результата до голосования, но это не обязательно означает масштабную новую операцию. Военная демонстрация силы, усиление санкционного давления, блокада морских маршрутов, ограниченные удары или дипломатический ультиматум могут преследовать ту же политическую цель — показать, что Белый дом контролирует ситуацию. При этом чрезмерная эскалация способна привести к обратному результату. Если Иран нанесёт ответные удары по американским объектам или инфраструктуре союзников США, а цены на топливо продолжат расти, администрация окажется перед выбором между расширением войны и признанием ограниченности своих возможностей. Совет по международным отношениям — Council on Foreign Relations — рассматривает конфликт как источник одновременно экономических преимуществ и стратегических рисков для Москвы, но его анализ также показывает, что последствия войны не ограничиваются американо-иранскими отношениями. Вопрос заключается в том, кто сумеет извлечь выгоду из кризиса и кто в итоге заплатит за его затягивание.

На этом фоне особенно показательно соглашение Трампа с Путиным о поставках российского дизельного топлива. По сообщениям Reuters от 9 октября, американский президент объявил о договорённости, предусматривающей первоначальную поставку более 300 тысяч тонн дизеля, а также дополнительные объёмы в последующие месяцы. Вашингтон одновременно пошёл на временное смягчение санкционных ограничений, связанных с этими поставками. Объяснение Белого дома заключается в необходимости увеличить предложение топлива и снизить ценовое давление перед выборами. Однако политическое значение решения намного шире, чем обычная сделка на энергетическом рынке. В условиях войны с Ираном и нарушения привычных цепочек поставок Вашингтон оказался готов к прагматическому взаимодействию с Москвой, несмотря на продолжающееся противостояние вокруг Украины. Получается парадоксальная ситуация: США продолжают считать Россию стратегическим соперником, но одновременно открывают для неё дополнительный канал энергетических продаж.

Сможет ли российский дизель существенно изменить ситуацию на американском рынке? Здесь аналитики проявляют осторожность. Al Jazeera в материале от 10 октября приводит оценки специалистов по энергетике, сомневающихся в способности России быстро обеспечить все обещанные объёмы без ущерба для собственного рынка. Российские нефтеперерабатывающие мощности испытывают давление из-за атак украинских беспилотников, а экспорт нефтепродуктов в последние месяцы сократился. Даже если поставки состоятся, их влияние на глобальные цены может оказаться ограниченным по сравнению с масштабом перебоев, вызванных войной и угрозами судоходству. Поэтому договорённость Трампа с Путиным следует рассматривать одновременно как попытку решить конкретную энергетическую проблему и как политический сигнал: ради снижения внутренних издержек Вашингтон готов временно корректировать санкционную политику. Но утверждать, что сделка гарантированно обеспечит снижение цен для американцев или определит исход выборов, оснований пока нет.

Для Москвы такая ситуация выглядит особенно выгодной. Исследователь Никита Смагин в опубликованном 24 июня анализе Carnegie Endowment for International Peace под названием «Тлеющий конфликт США и Ирана — идеальный сценарий для Москвы» отмечал, что нестабильность на Ближнем Востоке помогает России одновременно усиливать влияние на Тегеран и получать дополнительные доходы благодаря высоким ценам на нефть. Затягивание конфликта также отвлекает международное внимание от Украины и создаёт конкуренцию за американские военные ресурсы. Похожую оценку в марте представил Council on Foreign Relations: рост нефтяных доходов и вероятность перераспределения западных систем вооружений в пользу Ближнего Востока открывают для Кремля дополнительные возможности. Иными словами, России не обязательно побеждать в войне, чтобы получить от неё стратегическую выгоду. Достаточно, чтобы конфликт продолжался достаточно долго, мировые энергетические рынки оставались напряжёнными, а внимание Вашингтона было разделено между несколькими кризисами.

Однако из этого не следует, что Москва сознательно принесла Иран в жертву ради соглашения с Трампом. Такая версия политически привлекательна, но требует доказательств конкретной договорённости, которых в открытых источниках я не обнаружил. Более точная формулировка заключается в другом: Россия способна использовать последствия войны в собственных интересах, даже если сама не контролирует её ход. Аналитик Грегуар Рус из Chatham House в исследовании «Зритель, выгодополучатель, участник: стратегия России в войне с Ираном» описывает российский подход как сочетание ограниченного вовлечения, извлечения экономической выгоды и стремления сохранить влияние. Москва заинтересована в том, чтобы не потерять Иран как партнёра, но при этом избегает прямого военного столкновения с Соединёнными Штатами. Это принципиальное различие между сознательной сдачей союзника и прагматическим использованием кризиса, в котором Кремль не готов брать на себя все риски ради спасения Тегерана.

Ещё жёстче противоречие проявляется в характере российско-иранского партнёрства. Аналитики Carnegie Endowment в материале от 17 апреля 2026 года отмечали, что Москва стремится участвовать в конфликте, в том числе через поддержку Ирана беспилотными технологиями и разведывательными данными, однако возможности Кремля влиять на развитие войны остаются ограниченными. Middle East Institute в июньском исследовании российской поддержки Ирана также указывал на стратегическое сотрудничество двух стран, включая передачу разведывательной информации. Вместе с тем российско-иранский договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве не содержит обязательства о взаимной обороне. Это означает, что отношения двух государств нельзя приравнивать к военному союзу, в котором нападение на одного автоматически обязывает второго вступить в войну. Иран может получать от России политическую, технологическую и разведывательную поддержку, но не имеет гарантии, что Москва поставит собственное выживание и отношения с Вашингтоном на карту ради его спасения.

В таком контексте вопрос о том, не становится ли Иран разменной монетой, приобретает более точный смысл. Речь не обязательно идёт о тайном соглашении, в рамках которого Путин обещал Трампу отказаться от Тегерана в обмен на энергетические уступки. Гораздо реалистичнее предположить, что несколько процессов развиваются параллельно: Вашингтон ищет способы уменьшить внутренние экономические издержки войны, Москва стремится получить дополнительные доходы и ослабить давление по украинскому направлению, а Тегеран пытается предотвратить дальнейшее разрушение собственной военной и экономической инфраструктуры. В этой конфигурации Иран рискует оказаться в положении партнёра, чьи интересы не всегда совпадают с интересами его главного внешнего покровителя. Но это ещё не доказывает, что Россия готова сознательно отказаться от Ирана ради сделки с американским президентом. Москва может одновременно помогать Тегерану, зарабатывать на росте цен на энергоносители и вести прагматические переговоры с Вашингтоном — даже если эти действия противоречат ожиданиям иранского руководства.

Самый опасный сценарий возникает в том случае, если Трамп решит, что ограниченное усиление давления не принесло результата, а дипломатический тупик необходимо преодолеть демонстративным военным действием. The Soufan Center предупреждает, что возобновление американских ударов может вызвать ответ Ирана ракетами и беспилотниками, затронуть инфраструктуру арабских государств и усилить потрясения на мировых энергетических рынках. Но здесь существует и обратная сторона: Тегеран также должен учитывать экономические последствия дальнейшей эскалации и риск утраты оставшихся дипломатических возможностей. Поэтому обе стороны могут одновременно угрожать друг другу и пытаться избежать полномасштабного столкновения. Главная опасность состоит в том, что каждый новый удар способен изменить политические расчёты противника и заставить его отвечать жёстче, чем предполагалось первоначально.

Таким образом, наиболее обоснованный вывод состоит не в том, что новая война между США и Ираном неизбежна, и не в том, что Путин уже договорился с Трампом пожертвовать Тегераном. Реальная опасность заключается в совпадении интересов, которые временно подталкивают разные стороны к действиям, способным продлить кризис. Трамп стремится показать американским избирателям, что контролирует ситуацию и способен сдерживать энергетические издержки. Путин получает возможности извлекать выгоду из высоких цен на топливо и использовать отвлечение западного внимания от Украины. Иран пытается добиться снятия давления и сохранить способность отвечать на новые атаки. Израиль, в свою очередь, рассматривает Иран и поддерживаемые им силы как угрозу, требующую постоянной готовности. Но интересы этих игроков не складываются в единую тайную стратегию: они могут совпадать в одном вопросе и сталкиваться в другом.

Именно поэтому промежуточные выборы в США становятся важным фактором, но не единственным определяющим обстоятельством. Трамп может захотеть избежать крупной эскалации до голосования, если сочтёт её электорально опасной. Однако атака на американские объекты, гибель военнослужащих или крупный удар по инфраструктуре союзников способны резко изменить его расчёты. Точно так же договорённость о поставках российского дизеля может оказаться прагматической попыткой смягчить внутренний экономический кризис, а не частью более широкой сделки по Ирану. Пока нет доказательств обратного, эти события следует анализировать как взаимосвязанные элементы международного кризиса, но не как подтверждение тайного сговора.

В конечном счёте главный вопрос звучит так: кто сумеет превратить ближневосточную нестабильность в политическое преимущество, а кто окажется вынужден оплачивать чужие стратегические расчёты? Россия уже получила некоторые экономические преимущества от энергетических потрясений, но затяжная война несёт для неё и серьёзные риски. США могут использовать военное давление для достижения целей безопасности, но не способны гарантировать, что очередной удар приведёт к желаемому политическому результату. Иран может демонстрировать готовность к сопротивлению, однако каждый новый виток конфликта увеличивает цену для его экономики и населения. Поэтому наиболее вероятная опасность заключается не в заранее согласованном разделе ролей, а в том, что несколько государств, преследующих собственные интересы, постепенно приближают регион к новой фазе эскалации, последствия которой никто не сможет полностью контролировать.

Агиль Гахраманов