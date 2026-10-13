Спецпосланники президента США Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер на встрече в Майами убеждали украинскую сторону, что дизельная сделка Москвы и Вашингтона поможет вернуть Россию за стол переговоров. Об этом во вторник, 13 октября, пишет агентство Reuters со ссылкой на источники.

По их данным, во время встречи зять президента Трампа Кушнер передал Украине требование главы Белого дома прекратить атаки по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ).

Такой шаг мог бы помочь США убедить Кремль также пойти на уступки, пишет Reuters. При этом cобеседники Reuters рассказали, что Уиткофф и Кушнер передали украинской стороне, что Владимир Путин все еще не готов вести переговоры о завершении войны.

Как отметил близкий к Кремлю источник агентства, Путин будет готов вернуться к переговорам только когда «получит оставшиеся 11% Донбасса», что позволит ему «представить это внутри страны как победу».

Reuters также сообщает, что представители официального Киева скептически отнеслись к подходу США и не стали ничего согласовывать со спецпосланниками Трампа. При этом, по словам источников, Украина готова согласиться прекратить удары по НПЗ в РФ при условии взаимного прекращения атак по энергетическим объектам.

Переговоры в Майами прошли 9 октября с участием представителей США, Украины и ЕС. Стороны также обсуждали защиту энергетической инфраструктуры Украины грядущей зимой, экспорт зерна и послевоенное восстановление страны. Встреча прошла на фоне дизельной сделки, о которой объявил Дональд Трамп после телефонного разговора с Владимиром Путиным.

В частности, Вашингтон договорился с Кремлем о поставках российского дизельного топлива на американский и международные рынки, несмотря на действующие санкции. Белый дом рассчитывает, что возобновление торговли поможет наладить диалог с РФ и создать условия для продвижение мирных переговоров о завершении войны в Украине.

Для осуществления сделки Минфин Соединенных Штатов выдал лицензию на совершение операций с дизелем из РФ, ранее запрещенных из-за санкций. Лицензия действует до 7 апреля 2027 года. А российские власти объявили о досрочном снятии ограничений на экспорт этого вида топлива.

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал решение Трампа ослабить санкции против России, назвав его «инвестицией в войну» .

Как писало издание Axios со ссылкой на источники в Вашингтоне, президент США пошел на такой шаг, поскольку Киев отказался в одностороннем порядке прекратить атаки на НПЗ в России. Комментируя критику со стороны Зеленского, Трамп заявил, что Украине «пора сменить президента». (DW)