Военные Ирана задержали три кувейтских судна в Персидском заливе

Катера Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) задержали в Персидском заливе три судна, принадлежащие Кувейту. Об этом в воскресенье сообщило иранское агентство Tasnim.

По его данным, КСИР заявил, что «три кувейтских судна были захвачены после того, как они вторглись в иранские территориальные воды».

Представитель КСИР в приморской провинции Хузестан уточнил, что «три кувейтских рыболовецких шхуны были арестованы неподалеку от города Махшахр». По его словам, они «незаконно проникли в этот регион». Он также сообщил, что девять моряков задержаны и переданы иранским судебным властям для разбирательства.

Официальных комментариев со стороны властей эмирата по поводу данного инцидента до сих пор не поступало.(ТАСС)

| 2020-01-19T20:01:04+00:00 19 января 2020, 22:08|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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