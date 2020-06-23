Военные Индии потребовали от Китая восстановить статус-кво в Ладакхе

Представители армейского командования Индии выступили на переговорах с военными Китая за восстановление статуса-кво на линии действительного контроля (LAC) в Ладакхе и потребовали прекращения наращивания там китайской войсковой группировки. Об этом во вторник сообщает газета The Times of India со ссылкой на военные источники.

Переговоры проходили до позднего вечера в понедельник в населенном пункте Молдо на китайской территории. В них участвовали командир 14-го армейского корпуса ВС Индии генерал-лейтенант Хариндер Сингх и командующий Южным Синцьзянским военным округом Народно-освободительной армии Китая (НОАК) генерал Лю Лин.

По данным The Times of India, индийские военные настаивали на выводе китайских войск с территории Индии в районе Пангонг-Цо и прекращении наращивания формирований НОАК в долине Галван на востоке Ладакха. В случае выполнения этих требований в регионе будет восстановлена ситуация, сохранявшаяся до того, как китайские военные в конце апреля вторглись на индийскую территорию.

«Деэскалация в восточном Ладакхе не будет легкой. Она займет время. Мы надеемся на лучшее, но готовы к худшему», — заявили изданию представители индийских военных кругов.(ТАСС)