Президент США Джо Байден готовит комплекс инициатив, призванных не позволить лидеру России Владимиру Путину зайти дальше в нагнетании напряженности с Украиной и осуществить шаги, которых опасается мировое сообщество. Об этом глава Белого дома сообщил 3 декабря, отвечая на вопросы журналистов.

Байден отметил, что госсекретарь США Энтони Блинкен и советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан поддерживают тесные контакты с европейскими и украинскими партнерами в связи с ростом напряженности на фоне наращивания Россией войск на границе с Украиной, передает Anadolu.

«Я составляю комплекс шагов, которые, как полагаю, станут самыми всеобъемлющими и целесообразными, чтобы не дать президенту России Владимиру Путин зайти дальше в своих действиях», — сказал президент США.

Как пишет газета Washington Post со ссылкой на просочившийся документ из американской разведки, Россия готовит наступление на Украину, в котором будет задействовано 175 тыс. военнослужащих. Согласно документу, российская армия начнет наступление на Украину с разных направлений в начале 2022 года.

Кроме того, документ содержит информацию о дислокации российского контингента. Наряду с современными артиллерийскими установками, Россия развернула у границы 50 тактических подразделений, пишет издание.

В Киеве заявляют, что Россия разместила у границы 94 тыс. военных, тогда как по данным американской разведки, на данный момент общее число российских сил в батальонно-тактической группировке составляет около 70 тысяч. А в ближайшее время численность военного контингента будет доведена до 175 тыс.

Россия ведет непрерывную передислокацию на границе с Украиной, чтобы ввести противоположную сторону в заблуждение относительно истинных целей Кремля, говорится в документе.

В документе акцентируется внимание на предыдущих инициативах России по наращиванию военной мощи на границе с Украиной под предлогом проведения военных учений.

По данным Washington Post, представители американской разведки и аналитики считают, что, в отличие от 2014 года, на этот раз Россия готовится к более широкомасштабному вторжению. Они считают, что Россия заставит украинские войска сражаться на нескольких фронтах, что преследует целью быструю капитуляцию Киева, а не занятие больших территорий. По мнению военных аналитиков, аналогичную стратегию Россия применила во время войны против Грузии в 2008 году.

Кроме того, по данным американской разведки, параллельно Россия усилила пропагандистскую войну против НАТО и Украины.

По словам президента США Джо Байдена, Вашингтон давно располагает информацией о действиях России на границе с Украиной и в ближайшее время планирует обсудить этот вопрос на запланированном саммите с Владимиром Путиным.

Со своей стороны, Владимир Путин заявляет, что приближение инфраструктуры НАТО к границам России и размещение иностранного оружия в Украине является «красной линией» для России и представляет собой угрозу безопасности его страны.

Чего в реальности добивается Москва своими действиями у границ Украины, которые сегодня беспокоят всех? Действительно хочет начать войну? И есть ли у Америки тот инструментарий, который способен удержать Путина от совершения этого шага? Надо полагать, Байден имеет в виду, что он рассматривает комплекс более жестких санкций против российского руководства.

На эти вопросы # ответили известные эксперты.

Юрий Фельштинский, американский историк, публицист, автор только что вышедшей книги «От Красного террора к мафиозному государству: спецслужбы России в борьбе за мировое господство. 1917-2036» (Киев, Наш Формат, 2021, в соавторстве с Владимиром Поповым):

— Путин решает сразу несколько задач, и какие-то, следует указать, с очевидной для себя выгодой, не рискуя проиграть. Прежде всего, начиная с 2008 года, а тем более – после 2014 года, когда Россия отхватила у Украины Крымский полуостров и развязала войну в Донбассе, Путин и управляющая Россией хунта существуют в формате предвоенного положения, аналогичного ситуации, созданной Гитлером в Европе в 1933-1939 годах.

В военном плане Путин пытается повторить гитлеровскую тактику блицкрига; в пропагандистском — заимствует у Гитлера тему превосходства германской нации (в случае Путина – российского народа с особым «русским геном») над другими народами; в территориальном – объединение этнических немцев в пределах одного государства (в случае Путина – создание «русского мира» и объединение русскоговорящих групп населения в пределах одного государства).

В Европе в 1930-е годы никто, кроме Гитлера, не готов был начинать военный конфликт с соседним европейским государством. В современной Европе никто, кроме Путина, не готов начинать войну со своими соседями. Европа в 1930-е годы готова была отдать Гитлеру Австрию и Чехословакию, но не отважилась начать военное противостояние агрессору. Нынешняя Европа и США оказались готовы отдать Путину часть Грузии, Крым и Донбасс (хотя эти захваты остаются непризнанными). Что еще готовы отдать Путину западные демократии?

Ответ на этот вопрос пытается просчитать Путин. Но пока что он держит весь мир в напряжении. Он не дает угаснуть военному конфликту в Украине. Наличие военного конфликта в Украине Путину необходимо, во-первых, для того, чтобы максимально дестабилизировать политическую и экономическую ситуацию в Украине; во-вторых, для того, чтобы таким образом предотвратить неизбежное (как ему кажется) вхождение Украины в НАТО. Поскольку НАТО не принимает в свой состав страны с неразрешенными территориальными конфликтами, что хорошо известно, военные вторжения в Грузию и Украину, как минимум, отодвигают на неопределенный срок вопрос о возможном вхождении этих двух государств в НАТО. Гарантии невхождения Грузии и Украины в НАТО, если иметь в виду фактическую, а не формальную сторону этого вопроса, Путин на самом деле уже имеет. И оправдывать концентрацию российских войск на границе с Украиной превентивной атакой ради предотвращения расширения НАТО – бесстыжее лицемерие и банальный шантаж.

Действительно ли Путин хочет начать войну? Это самый важный вопрос и самая большая тайна. Как я уже упомянул, Россией управляет хунта, а именно — группа людей, состоящая из высших офицеров госбезопасности, никем законно не избранных (потому как все последние выборы, в том числе и президентские, законными в России считать нельзя), находящихся у власти бессрочно (Путин объявил о своих планах быть президентом до 2036 года; про остальных вообще ничего неизвестно).

После захвата Крыма Путин в одном из интервью для заказанного им же пропагандистского документального фильма сказал, что решение о вторжении в Крым принимали пять человек. Это еще одно указание на то, что Россией управляет хунта, тайно принимающая важнейшие государственные решения без консультации даже с правительством и парламентом (полностью подчиненными Путину же).

По этой причине, к сожалению, мы не сможем заблаговременно узнать о планах Путина и его соратников в отношении Украины.

Конечно, Путин играет и в политический покер, и частью этой игры является блеф. Но не всё в этой карточной партии блеф, и как далеко может пойти Кремль в отношении Украины сказать объективно сложно. Может оказаться, что Путин сам не знает еще ответа на этот вопрос.

В 2014 году Путин остановился на захвате Крыма и Донбасса, так как в Донбассе российские войска начали нести потери и упустили возможность выйти на оперативный простор и блицкригом захватить территории, которые планировалось затем назвать «Новороссией».

Военная кампания 2022 года, которая, по примеру Афганистана, да и по дате ухода Бориса Ельцина от власти, может начаться еще 31 декабря этого года, как минимум будет пытаться реализовать сорвавшиеся планы 2014 года по созданию «Новороссии». Однако, с учетом неоднократных заявлений Путина о том, что Украина не имеет права на существование как независимое государство, и недавнего заявления, пытающегося угодить Путину Владислава Суркова о том, что территория Российской Федерации будет расширяться, может оказаться, что в случае отсутствия сопротивления со стороны Украины, военные действия, начавшиеся с прощупывания прочности украинской границы, перерастут в реальную большую войну. Это случится, если украинские войска не смогут сдержать наступление первого эшелона ударных российских войск на начальном этапе войны.

Есть ли у Америки инструментарий, который способен удержать Путина от совершения этого шага? Короткий ответ на этот вопрос: нет. Не потому, что Америка, НАТО и Евросоюз не представляют собой мощную военную и экономическую силу, а потому, что с 2014 года НАТО не изменило своих стратегических задач в отношении правительства Путина и России. Вторжение России в Грузию в 2008 году НАТО просто не заметило, и этим дало Путину карт-бланш на дальнейшие агрессивные шаги, что привело к российскому вторжению в Украину. Вторжение в Украину было «замечено», но объявленные в отношении российского руководства и России санкции носили исключительно тактический характер и не указывали на изменение стратегических планов НАТО и Евросоюза в отношении путинского режима. Путин это понял, попытался сначала решить украинскую проблему через развал НАТО и Евросоюза, вмешавшись в президентские выборы в США на стороне Дональда Трампа, закончившуюся победой Трампа на выборах 2016 года.

Но поскольку приход Трампа в Белый дом не привел к развалу НАТО и признанию Америкой права России на оккупацию Украины, Путин вернулся к военным планам 2014 года.

Разумеется, начинать войну против Украины в 2022 году рискованнее, чем было в 2014-м. В 2014 году у Украины не было ни правительства, ни армии, ни союзников. А сами украинцы меньше всего ожидали со стороны России начала военных действий. Сегодня Путину противостоит государство, уже потерявшее в семилетней войне с Россией 14 тысяч человек; получавшее все эти годы военную и финансовую помощь Запада; отстроившее союзнические отношения с Евросоюзом и США. Достаточно ли сильна сегодня украинская армия и оправданы ли надежды Украины на западных союзников, мы скоро увидим. Но заставить Москву пойти на попятную могут только санкции столь серьезные, что в случае их несрабатывания должно последовать военное участие НАТО в кампании по защите независимости Украины. Вопрос о том, готов ли Путин начать войну против Украины, упирается в другой не менее важный вопрос: готово ли НАТО защищать Украину, и если готово, то как именно.

Фикрет Садыхов, политолог, экс-дипломат, профессор Западно-Каспийского Университета:

— Ситуация сложная, напряженная, но не критическая. Каждая из сторон имеет свои аргументы и претендует на истину в последней инстанции.

Поток взаимных обвинений вряд ли приведет к каким-то конкретным результатам. Россия обвиняет НАТО в приближении к своим границам, НАТО, естественно, готово защитить Украину и ее территориальную целостность, потому что это, видимо, та красная черта, которую может перейти РФ и что, по мнению Брюсселя, недопустимо.

Мне трудно поверить, что всё это может вылиться в крупномасштабное столкновение между Россией и войсками НАТО. Концентрация войск, конечно же, вызывает серьезную обеспокоенность, как с той, так и с другой стороны, но в перспективе — сегодня встреча в видеоформате между Путиным и Байденом. Думаю, что именно эти вопросы и станут главными, ключевыми в процессе обсуждения ситуации, связанной с Украиной. И если даже не будет достигнут полный и окончательный компромисс, стороны, возможно, достигнут какой-то устной договоренности по поводу снятия напряженности между Россией и НАТО в этом регионе.