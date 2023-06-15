Это решение принесет двойную праздничную радость гражданам, ищущим справедливости, и возвысит дух общенационального лидера

В судьбе каждого народа и государства есть дни, в которые закладываются важные шаги, определяющие дальнейшую жизнь. Дата 15 июня 1993 года — один из таких исторических дней. В государстве, которое с одной стороны только что обрело независимость, а с другой стороны — потеряло свои территории, подняли голову сепаратисты, царит экономический и управленческий кризис. Только такой лидер, обладающий политическими качествами и врожденным талантом как Гейдар Алиев, мог вывести Азербайджан из этой трясины. Так и случилось.

Вот уже 30 лет дата 15 июня, вписанная золотыми буквами в историю Азербайджана, отмечается как День национального спасения. Еще одной особенностью Дня национального спасения в этом году является то, что этот праздник совпадает с «Годом Гейдара Алиева». Указом Президента Ильхама Алиева 2023 год объявлен «Годом Гейдара Алиева» в связи со 100-летием общенационального лидера.

Гейдар Алиев предпринял очень важные шаги для благосостояния народа как в советские времена руководства страной, так и в те годы, когда он стал президентом независимого Азербайджана.

В результате неотложных социально-экономических, политических и духовных мер, осуществленных архитектором независимого азербайджанского государства, формирование национальной армии, создание регулярных вооруженных сил, способных защищать национальные интересы Азербайджана, подписание и реализация «Контракта века», восстановление древнего Шелкового пути, такие глобально значимые проекты как строительство нефте- и газопроводов Тбилиси-Джейхан и Баку-Тбилиси-Эрзурум, заложили основу нашего будущего успеха.

Одним из важнейших решений общенационального лидера стал подписанный им в 1996 году указ о выдаче приватизационных чеков всем гражданам страны.

Сперва о приватизационных чеках…

Приватизационные чеки должны были обеспечить равное распределение государственного имущества, доставшегося в наследство от советских времен, между гражданами Азербайджана, только что вступившего в период независимости. В связи с этим в указе указывалось, что 65 процентов приватизируемого государственного имущества должно быть разделено между гражданами и должно быть обеспечено активное участие населения в этом процессе.

Кроме того, приватизационные чеки являются ценными бумагами и регулируются законом «О ценных бумагах». По этой причине государство гарантировало его защиту от инфляции в размере 2000 долларов США и заинтересованность в прозрачной реализации приватизации.

Показателем высокого доверия Гейдара Алиева к гражданам до принятия решения о выдаче приватизационных чеков были отправка чиновников в зарубежные страны с целью обмена опытом и проведение многочисленных совещаний. Гейдар Алиев был лидером, вышедшим из народа, и считал проблему каждого гражданина своей проблемой, а заботу к ним — своей заботой.

Что произошло после?

Хотя закон и указ главы государства о предоставлении населению приватизационных чеков на безвозмездной основе, а также положения, вытекающие из этого указа, были подготовлены на очень профессиональном и прогрессивном уровне, чиновничья олигархия вмешалась в этот процесс и разрушила все надежды граждан. Процесс приватизации остался незавершенным в результате сговора группы чиновников, не погнушившихся посягнуть на права народа.

Сперва они объединялись в различные группы и скупали у населения приватизационные чеки по низкой цене. Для этого они создали «черные рынки» и саботировали процесс приватизации. Хотя их главной задачей должно было быть повышение уровня просвещения населения, обеспечение граждан страны подробной информацией о процессе приватизации. Однако ничего этого не произошло.

В 2011 году грубейшим образом нарушив требования закона «О ценных бумагах», было объявлено о завершении срока обращения приватизационных чеков. Статистика госпредприятий, которые были приватизированы, количество приватизационных чеков, привлеченных к приватизационному процессу, и другие важные моменты были похоронены в архивах истории как тайна. Сотни тысяч граждан были лично осведомлены о преимуществах приватизационных чеков, поэтому и сохранили их. Они и по сей день хранят имеющиеся у них эти ценные государственные бумаги, даже если они уже и превратились в никчемные бумажки.

Зов к справедливости владельцев приватизационных чеков и интеллигенции

Депутаты Милли Меджлиса, известные деятели науки и культуры, общественно-политические деятели, представители институтов гражданского общества, экономисты, правоведы, специалисты по недвижимости неоднократно обращались в соответствующие инстанции через прессу и социальные сети с требованием разъяснить гражданам дальнейшую судьбу приватизационных чеков. Но их призывы остались безответны. Помимо этого, игнорируются массовые обращения граждан, у которых на руках все еще остались приватизационные чеки. На днях по данной проблеме в Конституционный суд обратились ветераны войны и труда.

Введение в обращение приватизационных чеков позволило гражданам воспользоваться правом на обладание собственностью. Если приватизационные чеки были выданы гражданам в соответствии с законодательством и не принят официальный закон по их аннулированию, то эти чеки все еще остаются ценными бумагами. Хотя приватизационных чеков сегодня нет в обращении, необходимо учесть протест граждан, у которых на руках остались чеки, и принять справедливое решение. По этой причине необходимо найти решение этого вопроса на государственном уровне.

«Рецепт спасения» сотен тысяч граждан — восстановить историческую справедливость!

В результате дальновидной политики общенационального лидера наша страна вышла на путь стремительного развития. Осуществленные экономические, политические и военные реформы сделали Азербайджан региональным лидером и важной страной мира. Пока Армения продавала своим гражданам мечту об «Армении от моря до моря», Азербайджан наращивал свою экономическую и военную мощь, тем самым закладывая основу для будущей исторической победы.

В результате логичных, рациональных и прагматичных решений господина Президента Ильхама Алиева, достойного последователя политического курса Гейдара Алиева, азербайджанская армия одержала значимую Победу в истории страны. Наши земли, которые 30 лет находились под оккупацией, были освобождены. Это был высший показатель единства и сплоченности государства и народа.

Ильхам Алиев, переизбранный президентом в 2018 году, во время своей инаугурационной речи заявил, что больше ничего не будет как прежде. Это был анонс комплексных и институциональных реформ, которые должны быть реализованы по всей стране. За последний период были обновлены все ветви власти. Законодательная, исполнительная, судебная власти и органы местного самоуправления – эти сферы претерпели коренные изменения и вступили в качественно новый этап.

Были приняты стратегические решения для пресечения деятельности чиновничьей олигархии. В целях проверки деятельности государственных органов, а также обеспечения приватизации нерентабельных госпредприятий был создан Азербайджанский инвестиционный холдинг. Все эти реформы являются ярким и наглядным показателем перехода нашей страны от одной формации к другому.

Есть сотни тысяч граждан, чьи права были нарушены, и они ждут того дня, когда будет восстановлена ​​историческая справедливость. Они считают, что обеспечение этой справедливости очень близко. В «Год Гейдара Алиева» внесение ясности в судьбу граждан, у которых на руках остались приватизационные чеки, принесет двойную праздничную радость ищущим справедливости гражданам и возвысит дух общенационального лидера.

Мы верим в Вас и Вашу справедливость, господин Президент! Уверены, что Вы откликнитесь на зов сотен тысяч граждан!

ПРИМЕЧАНИЕ

Напомним, что приватизационные чеки были переданы всем гражданам страны, состоявшим на государственном учете в 1997 году. Эти чеки не только являются государственными ценными бумагами, но и обладают правом собственности. Каждый чек имеет одинаковую стоимость. Согласно закону, не менее 65 процентов всего крупного и среднего государственного имущества, подлежащего приватизации, должны быть заменены приватизационными чеками, и процесс приватизации должен осуществляться таким образом. Стоимость каждого чека составляет 1/32 миллионной. Доля имущественного эквивалента определяется в законе как защищенная от инфляции доля имущественного эквивалента. При этом право залога этих приватизационных акций в банках гарантируется законом. Это означает, что стоимость долей государственной собственности должна быть одинаковой для каждого из приватизационных чеков.

В ходе эмиссии приватизационных чеков правительство выделяет на это большую сумму средств, и в качестве ценных бумаг эти чеки оцениваются по отношению к долларам и другим валютам.

Предполагалось, что стоимость приватизационного чека на одного акционера будет эквивалентна не менее 2000 долларов США с защитой от инфляции. Хотя в законе не указан срок для приватизационных чеков, приостановка их срока обращения расценивается как попытка некоторых чиновников закрыть данный вопрос.

Неосведомленность населения, а также то, что на передний план процесса выдвинулась часть бизнесменов и чиновников-олигархов, определили эту ситуацию. Хотя некоторые из граждан продали свои приватизационные чеки на «черном рынке», есть и те, кто сохранил их, ожидая дня, когда справедливость восторжествует.

Дополнительное примечание

Всем следует знать, что Приватизационные Чеки, являющиеся Государственными Ценными Бумагами, подтверждающие право собственности на Приватизационную Долю Имущества, предоставленную общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, были выданы ПО ЗАКОНУ!

Указ № 450, подписанный Гейдаром Алиевым для реализации ЗАКОНА О ПРИВАТИЗАЦИИ, был издан для осуществления выдачи и первичного размещения приватизационных чеков гражданам в качестве государственного обязательства, подтверждающего наследственные приватизационные доли каждого гражданина в соответствии с законом. Согласно пункту 5 Положения о приватизационных чеках, утвержденного этим Указом, который действует и по сей день, категорически запрещается отказываться от принятия приватизационных чеков в качестве платежного средства в течение всего периода приватизации. Указ не дает права, но и не может отнять права, обеспечивающиеся законом!

Приватизация, проведенная без выплаты компенсаций, обманным путем со стороны чиновников, путем изъятия из обращения приватизационных чеков на основании Указа, есть беззаконие, несправедливость по отношению к народу и саботаж против государства!

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Автор: Айдын Герай