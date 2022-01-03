Франция хочет внести позитивный вклад в десятую конференцию о Договоре о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и подтвердить приоритет этого договора, сообщил в понедельник Елисейский дворец.
Секретариат ООН ранее предложил либо перенести обзорную конференцию ДНЯО, либо провести ее в виртуальном формате из-за эпидемиологической обстановки с коронавирусом. Позднее председатель конференции Густаво Злаувинен предложил провести ее 1-26 августа 2022 года.
«Франция по-прежнему готова внести позитивный вклад в проведение 10-й Конференции по рассмотрению действия ДНЯО и сохранить авторитет и главенство этого договора по каждому из его трех столпов: ядерное разоружение, нераспространение ядерного оружия и мирное использование атома», — говорится в заявлении Елисейского дворца.