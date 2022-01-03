«Франция по-прежнему готова внести позитивный вклад в проведение 10-й Конференции по рассмотрению действия ДНЯО и сохранить авторитет и главенство этого договора по каждому из его трех столпов: ядерное разоружение, нераспространение ядерного оружия и мирное использование атома», — говорится в заявлении Елисейского дворца.