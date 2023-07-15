Во время Национального праздника 14 июля и в ночь на 15 июля французская полиция арестовала 96 человек и зафиксировала 255 случаев поджога транспортных средств.

Как передает # со ссылкой на Газета.ру, об этом сообщает телеканал BFM TV.

Согласно данным телеканала, семь полицейских пострадали, и также было зафиксировано 51 случай применения фейерверков против правоохранителей.

В Париже и его окрестностях были задержаны 53 человека, и подтверждено 62 случая поджога.

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен высказался о прошедшем Национальном празднике в этом году, отметив, что по всей Франции прошли народные гуляния, концерты и фейерверки, и ущерб значительно снизился по сравнению с 2022 годом.

Мероприятия в честь Национального праздника 14 июля во Франции в 2023 году прошли при принятых беспрецедентных мерах безопасности.

Протесты во Франции начались вечером 27 июня после гибели 17-летнего подростка от полицейских в пригороде Парижа. Акции начались в Нантере, затем к ним присоединились жители Лилля и Тулузы. В результате протесты переросли в беспорядки и столкновения с полицией.

Ранее участники протестных акций в Париже подожгли полицейских, бросив коктейли Молотова.