Во Франции выявили почти 2 тыс. новых случаев заражения коронавирусом

Врачи выявили 1 995 новых случаев заражения коронавирусом во Франции. Такие данные опубликованы в понедельник, 24 августа, на сайте санитарно-медицинского агентства Sante publique France.

Отмечается, что 15 человек скончались, в больницах сейчас находятся 4 690 инфицированных, из них 399 — в реанимации.

Вместе с тем накануне в стране было зафиксировано 4 897 случаев заболевания. Всего с начала эпидемии во Франции было выявлено 244 854 случая заражения.

Ранее 24 августа эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове заявила, что ВОЗ не исключает возможности повторных случаев заражения коронавирусной инфекцией. По ее словам, до конца неизвестно, на протяжении какого времени сохраняется иммунитет. (iz.ru)