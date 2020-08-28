Во Франции выявили более шести тысяч случаев COVID-19 впервые с марта

Более 6 тысяч новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявлено во Франции за сутки, сообщает в четверг Генеральная дирекция здравоохранения (DGS) страны.
«Новых подтвержденных случаев COVID-19 за последние 24 часа: 6 111 случаев», — написано в заявлении ведомства.
Этот показатель стал вторым по величине за всю историю эпидемии коронавируса во Франции: максимальная отметка в 7 578 случаев за сутки была зафиксирована в конце марта.
Выступая в четверг, премьер-министр страны Жан Кастекс заявил, что вирус распространяется по всей территории Франции, затронуты все регионы, и сейчас 21 департамент находится в «красной» зоне по COVID-19 из-за активной циркуляции вируса. (РИА Новости)