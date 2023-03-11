В парижской манифестации, по информации ведомства, участвовали 48 тыс. человек, на 33 тыс. меньше, чем в прошлый раз.

Крупнейший французский профцентр «Всеобщая конфедерация труда» опубликовал собственные данные, согласно которым в Париже в акциях протеста участвовали около 300 тыс. демонстрантов. По всей республике, как отмечает организация, число протестующих составило более 1 млн человек.

На манифестации в Париже, согласно последним данным префектуры полиции, были задержаны 30 человек.