Французская полиция задержала 173 человека в ходе акций сторонников экодвижения в Париже у штаб-квартиры Amundi, которая входит в список акционеров нефтегазовой компании TotalEnergies. Об этом 25 мая сообщает газета The Guardian.

Акция прошла накануне, 24 мая. Климатические активисты пытались сорвать ежегодное собрание TotalEnergies, но из-за сопротивления полицейских переместились к зданию Amundi. Они заявляли, что действия компании в нефтяной и газовой отраслях способствуют глобальному потеплению.

«Полиция заявила, что задержала 173 человека из сотен собравшихся у парижской штаб-квартиры Amundi, одной из крупнейших инвестиционных компаний в мире и крупного акционера TotalEnergies», — говорится в материале.

Члены Greenpeace развернули огромный баннер с надписью «Разыскивается», также на баннере исполнительного директора TotalEnergies Патрика Пуянне обозвали «руководителем самой загрязняющей окружающую среду компании Франции».

Также несколько сотен активистов организации Extinction Rebellion собрались возле офиса Amundi, а затем ворвались в него, исписали граффити и выбили несколько окон. В компании сообщили, что восемь сотрудников службы безопасности были ранены.

На собрании TotalEnergies Пуянне заявил, что считает, что Франция должна развивать новые месторождения, так как из-за недостаточного производства ископаемого топлива происходит повышение цен на нефть. Он также отметил, что компания будет придерживаться своей «сбалансированной стратегии».

На пятничном собрании более 80% акционеров одобрили климатическую стратегию, более 75% также проголосовали за продление для Пуянне срока полномочий гендиректора TotalEnergies.