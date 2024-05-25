В Париже задержали 173 участников экологического протеста против французской топливной компании TotalEnergies, которая в тот момент проводила собрание акционеров. Об этом со ссылкой на полицию пишет The Guardian.

Сотни протестующих, в том числе активисты Extinction Rebellion, собрались в пятницу, 24 мая, у офиса компании Amundi – крупнейшего в Европе инвестора и крупного акционера TotalEnergies. По данным полиции, несколько десятков протестующих ворвались в здание, разбили несколько окон и нарисовали граффити на стенах. Представители Amundi утверждают, что пострадали восемь сотрудников службы безопасности.

Также пикет провёл Greenpeace у штаб-квартиры TotalEnergies. Его активисты вывесили баннер с портретом Патрика Пуянне, которого вчера переизбрали главой TotalEnergies, и надписью «Разыскивается руководитель самой загрязняющей окружающей среду компании Франции». Баннер быстро сняла полиция.

Участники протестов считают, что газовая и нефтяная деятельность TotalEnergies способствует глобальному потеплению и уничтожению биоразнообразия. Пуянне на собрании акционеров заявил, что для удовлетворения мирового спроса на нефть необходимо разрабатывать новые месторождения. При этом он отметил, что компания будет развивать и производство низкоуглеродной энергии, придерживаясь «сбалансированной стратегии». Стратегию одобрили около 80% акционеров, отмечает The Guardian.