Глава МВД Франции Жеральд Дарманен сообщил, что в департаменте Вандея на западе страны был убит католический священник, министр направляется на место инцидента.
«Выражаю полную поддержку всем католикам нашей страны после драматического убийства священника в Вандее. Я направляюсь туда», — сообщил Дарманен в Twitter.
По данным журналиста телеканала BFM TV Тугдуала Дениза, «мужчина руандийского происхождения, который поджог собор в Нанте в 2020 году, явился сегодня утром в жандармерию и признался в убийстве священника из общины, которая приняла его».