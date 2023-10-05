В Бишкеке в ходе спецоперации Государственного комитета национальной безопасности убит 49-летний криминальный авторитет Камчибек Кольбаев, известный также как Коля Киргиз. Он был включён американскими властями в список крупнейших в мире наркоторговцев и был первым в Кыргызстане вором в законе — представителем высшей иерархии в преступном мире постсоветского пространства.

Кольбаев был застрелен в среду в ресторане «Блондер Паб». По утверждению ГКНБ, убитый оказал вооруженное сопротивление во время проводившейся спецслужбой спецоперации против преступных групп, передаёт Киргизская служба Радио Свобода — Радио Азаттык.

Власти США называли Кольбаева представителем международной организации «Братский круг». Так Вашингтон называет объединённую организованную преступность бывшего СССР. В 2012 году президент США Барак Обама внёс его в список крупнейших иностранных наркобаронов. Госдепартамент предлагал вознаграждение до 5 миллионов долларов за информацию, которая приведет к аресту и осуждению Кольбаева, и поможет разрушить финансовые схемы его организации.

В 2008 году Кольбаев был признан ворами в законе членом своего круга, пишет агентство «Прайм Крайм». Так называемую коронацию проводили участники клана самого влиятельного на тот момент вора Аслана Усояна (Деда Хасана). Мероприятие проводилось в Москве в канун дня милиции.

Тогдашний министр внутренних дел Кыргызстана Мурат Суталинов заявлял, что коронация соотечественника приведёт к стабилизации преступности в стране. «Кольбаев, наверное, будет придерживаться старых воровских понятий, там есть определённые элементы справедливости, — заявил он тогда агентству «Регнум». — Поэтому с отморозками и беспредельщиками в стране будет покончено».

24.kg отмечает, что в связях с Кольгаев в разное время обвиняли бывшего спикера киргизского парламента, бывшего вице-премьера страны и действующего президента Садыра Жапарова. Адвокат убитого говорил о Кольгаева, что он не вор в законе, а уважаемый аксакал.