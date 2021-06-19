Французские морские службы перехватили несколько лодок с нелегальными мигрантами на борту, которые пытались пересечь пролив Па-де-Кале, чтобы попасть в Великобританию. Как сообщила в пятницу префектура зоны Ла-Манша и Северного моря, всего были спасены 80 человек, передает ТАСС.

«Региональный операционный центр мониторинга и спасения (CROSS) на мысе Гри-Не сообщил о нескольких лодках с мигрантами, которые терпели бедствие в водах Па-де-Кале», — говорится в заявлении.

Согласно данным властей, на двух лодках спасатели обнаружили 42 мигрантов. Их доставили на берег в порт Булонь-сюр-Мер, где их осмотрели врачи. После этого спасатели сняли с еще одной лодки еще 38 нелегалов и перевезли их в порт Кале.