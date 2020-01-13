Во Франции рассказали подробности телефонного разговора Макрона и Путина

Президенты Франции и России Эммануэль Макрон и Владимир Путин в ходе телефонного разговора 12 января обсуждали ситуацию в Иране и ядерную сделку, сирийский и украинский кризисы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Елисейского дворца.

«По Ирану, два президента подтвердили свою общую волю к сохранению СВПД и в этой связи призвали Иран быстро вернуться к полному соблюдению своих ядерных обязательств», — говорится в сообщении.

Отмечается, что французский лидер выразил обеспокоенность гуманитарной ситуацией в сирийском Идлибе и завил о необходимости сохранения для ООН возможности эффективного ответа на гуманитарные нужды населения на всей территории Сирии.

Кроме того, главы государств затронули реализацию договоренностей, достигнутых во время саммита «нормандской четверки».