Во Франции раскритиковали решение Twitter о блокировке аккаунта Трампа

«Меня шокирует, что это Twitter принимает решение закрыть (аккаунт – ред.), потому что регулирование цифровых гигантов не может быть осуществлено самой цифровой олигархией. Цифровая олигархия – это угроза для государств и демократий», — сказал Ле Мэр в эфире радиостанции RTL.