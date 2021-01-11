Во Франции раскритиковали решение Twitter о блокировке аккаунта Трампа

Глава министерства экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр раскритиковал решение Twitter о блокировке аккаунта действующего президента США Дональда Трампа.

«Меня шокирует, что это Twitter принимает решение закрыть (аккаунт – ред.), потому что регулирование цифровых гигантов не может быть осуществлено самой цифровой олигархией. Цифровая олигархия – это угроза для государств и демократий», — сказал Ле Мэр в эфире радиостанции RTL.

Он подчеркнул, что регулирование цифровых гигантов должно осуществляться народом, государством и правосудием.(РИА Новости)
| 2021-01-11T13:43:15+04:00 11 января 2021, 16:42|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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