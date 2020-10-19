Во Франции продолжаются задержания после убийства учителя под Парижем

Французская полиция проводит операции в отношении десятка человек после жестокого убийства школьного учителя террористом в Конфлан-Сент-Онорин (департамент Ивелин) и расследует публикации в интернете со стороны тех, кто поддерживает действия нападавшего. Об этом заявил в понедельник министр внутренних дел Жеральд Дарманен, выступая в эфире радио Europe 1.

«84 расследования были открыты в связи с «распространением ненависти в сети» в отношении тех, кто после вечера пятницы поддерживал действия убийцы преподавателя. Задержания ведутся со вчерашнего дня. Полицейские операции продолжаются в отношении десятка человек», — рассказал он.

«Нужно продолжать активную работу по искоренению ненависти в соцсетях, — подчеркнул министр. — Они, очевидно, опубликовали фетву против этого преподавателя. Сегодня это преподаватель, завтра — полицейский, послезавтра — журналист».(ТАСС)