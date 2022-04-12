11 апреля МИД Франции объявил, что из страны высылаются шесть российских дипломатов, которые пытались провести тайную операцию на территории Франции.

«После очень длительного расследования Главное управление внутренней безопасности в воскресенье, 10 апреля, раскрыло тайную операцию, проведенную российскими спецслужбами на нашей территории. Шестеро российских агентов, действовавших под дипломатическим прикрытием и деятельность которых противоречила нашим национальным интересам, объявлены персонами нон грата», – сказано в сообщении.

МИД уведомил о решении выслать «второе лицо» посольства РФ из-за «отсутствия российского посла».

4 апреля стало известно о высылке из Франции 35 российских дипломатов. В МИД Франции объяснили свое решение тем, что деятельность россиян с дипломатическим статусом противоречит интересам французской безопасности, а сама «акция является частью европейского движения». (gordonua.com)