Торжественный обед в честь визита короля Великобритании Карла III во Францию, который должен был состояться на следующей неделе в Версале, перенесен в другое место. Об этом сообщает Mirror со ссылкой на собственный источник.

«Обед Карла III и Эммануэля Макрона, запланированный на понедельник, может пройти не в Версале, как планировалось изначально», — рассказал собеседник издания.

Он отметил, что организаторы «планируют устроить его где-то еще». По словам собеседника, новым местом проведения приема может стать Елисейский дворец.

Торжественный прием в честь Карла III станет самой важной частью его тура во Францию — первой зарубежной поездки с момента восхождения на британский престол. Предполагалось, что король и королева-консорт прибудут в Версальский дворец в понедельник, 27 марта, вместе с еще 200 гостями, где их примут президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Бриджит Макрон.

Отмечается, что обед должны были подавать на фарфоровом сервизе времен Людовика XV. После приема намечался концерт в Королевской часовне.