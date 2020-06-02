Во Франции открылись кафе и рестораны

Франция во вторник, 2 июня, продолжила смягчение ограничительных мер, введенных из-за нового коронавируса. Жителям разрешены поездки по всей стране — ранее допустимое перемещение ограничивалось радиусом в 100 километров от места проживания.

Кроме того, возобновляется работа ресторанов, баров и кафе. В Париже, ставшем одним из эпицентров пандемии, — правила более жесткие. Открыты только те точки общественного питания, у которых есть веранды. В соответствии с постановлением городского совета столики допустимо размещать на тротуарах и даже на парковках.

Во французской столице и агломерации вновь заработали парки и скверы, в них разрешен доступ населения. (DW)