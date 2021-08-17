Она добавила, что огонь охватил более четырех тысяч гектаров между коммунами Гонфарон и Кавалер-сюр-Мер. Префектура Вара подтвердила эти данные и отметила, что были эвакуированы «12 кемпингов». Также, по данным властей, с огнем, помимо пожарных на земле, борются четыре пожарных самолета Canadair и вертолет Super Puma.(РИА Новости)