Во Франции число заразившихся коронавирусом превысило 103,6 тыс.

Число жертв коронавируса во Франции превысило отметку в 29,6 тысячи человек.

Как передает РИА Новости, об этом сообщает Генеральная дирекция здравоохранения (DGS) страны.

«C начала эпидемии 103 654 человека были госпитализированы, из них 18 260 — в отделения реанимации. Домой выписаны 73 887 пациента. Умерли 29 603, из них 19 146 — в медицинских учреждениях», — сообщает ведомство.

В настоящее время в больницах остаются 10 125 человек с коронавирусом, за сутки было зарегистрировано 136 новых госпитализаций. С тяжелой формой COVID-19 в отделениях реанимации находятся 752 пациента. Вместе с тем, общее число больных коронавирусом в отделениях реанимации продолжает снижаться и за 24 часа сократилось на 20 человек.