Во Флориде задержали мужчину, который украл аллигатора из парка для мини-гольфа, сообщает управление общественной безопасности города Дейтона-Бич-Шорс.

Полиция приметила мужчину, который поздним вечером куда-то нес крокодила, а после попытался закинуть его на крышу барака. При этом он еще и бил животное об землю, держа его за хвост.

Задержанному предъявлены обвинения в жестоком обращении с животными, а также в краже со взломом. Как пишет РИА Новости, аллигатора вернули администрации парка, где он и обитал (rg.ru).