Во Флориде число случаев коронавируса превысило 400 тысяч

Число случаев заражения коронавирусом в американском штате Флорида в пятницу превысило 400 тысяч.

Как передает РИА Новости, об этом свидетельствуют данные местного минздрава.

Всего обнаружено 402 тысячи случаев заражения, от связанных с COVID-19 осложнений скончалось 5 653 человека.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил об отмене съезда Республиканской партии во Флориде в связи с ухудшением там ситуации с коронавирусом.

Флорида является третьим по численности населения штатом в США, там проживает более 21 миллиона человек.