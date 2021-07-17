Государственный Экзаменационный Центр опубликовал в 12-ом номере журнала «Абитуриент» научно-статистический анализ результатов экзаменов различного уровня за 2020/2021учебный год. Материал анализа весьма обширный и требует при чтении глубокого всестороннего осмысления. С чтением и осмыслением стало в последние годы весьма сложно. Никто из блогеров не рискнул на своих авторских сайтах рассказать о том, что мы имеем в образовании через ракурс статистического анализа.

Векторов анализа много. Остановимся на некоторых. Выясняется, что в стране имеются районы, выпускники которых из года в год показывают стабильно хорошие результаты: город Нахчыван (63.47% выпускников 2020 г. поступили в вузы), Губадлинский район (57.58%) Ордубадский район (57.55%), Садаракский район (56.34), город Сумгайыт (56.01%), Зангиланский район (54.30%), город Баку (50.80%) и т.д.

В то же время есть регионы, которые регулярно демонстрируют не очень хорошие показатели по уровню образования: Гусар, Хачмас, Ярдымлы, Лерик, Астара, Шабран, Сабирабад, Саатлы…

Видимо, соответствующие структуры оперативно разберутся, почему где-то «густо», а где-то «пусто». Не надо тратить время и собирать факты. В журнале «Абитуриент» есть почти всё, что можно увидеть и оценить через различные по целям экзамены, там аккуратно и четко разложено «по полочкам». Одним словом, это своего рода руководство к действию.

При изучении проделанного ГЭЦ анализа в голову вдруг приходят мысли, которые раньше не посещали. А мысли, как известно, бывают правильные и ошибочные. В данном случае очень хотелось бы ошибиться.

Принимая во внимание пандемию, при которой передвижение ограничено, возьмем зону, где расположены три района – Гусарский, Хачмазский, Губинский.

В 2020-ом году 817 человек закончили в Гусарском районе среднюю школу. Из них 489 человек подали документы для поступления в вузы. Поступили 195 человек, не поступили 622 человека.

В Хачмазском районе среднюю школу закончили 1504 человека. Желание учиться в вузе изъявили 999 человек. Поступили 409 выпускника, не поступили 1095 человек.

В Губинском районе среднюю школу закончили 1259 человек, 916 решили поступать учиться в высшие учебные заведения. Поступили 449, не поступили 810 человек. Таким образом, по вышеуказанным районам не поступили 2527. При анализе статистики по всем регионам, цифра выходит весьма значительная. Цифры всегда утомляют читателя, но все-таки приведем некоторые: в 2020 году школу закончили 80031 человека. Подали документы для поступления в вуз 59078 человек. Не поступили 24161 человек. Это не просто цифры. В них содержится информация к размышлению и действию.

Выпускникам не следует расстраиваться, надо взять себя в руки и действовать. Только они сами могут помочь себе. Школа дала им знания, которые надо научиться применять. Если же знаний не давала, значит, надо было идти к репетитору или заниматься самостоятельно. Механик-самоучка, повар-самоучка, таксист-самоучка… Илон Маск – идеальный пример самоучки. Но без знаний, полученных в средней школе, он не смог бы стать тем, кем стал.

К сожалению, наша реальность несколько иная. Но она обязательно изменится. Так уж повелось, не поступил в вуз, значит, надо попробовать поступить в техникум (колледж). Чем ближе техникум к дому, тем лучше: расходов меньше. В Гусаре и Хачмазе техникумов нет. Есть два техникума в городе Губа: Губинский медицинский колледж – 65 мест, а также Губинский государственный социально-экономический колледж – 40 мест. Всего 105 мест. Всем не хватит. Отметим, что в прошлом году для поступления в техникумы и колледжи было подано 59129 документов на 10382 места. Все поступить явно не могли. Следовательно, надо идти хотя бы в профессионально-техническое учебное заведение. В советское время это были ПТУ и ССУ. Тем более, что сейчас идут разговоры о том, что после её окончания будут принимать в вузы без экзаменов. Вроде бы выпускникам этих учебных заведений должны присвоить статус суббакалавра в соответствии с профилем избранной специальности, по которой они обучались в профессионально-техническом учебном заведении.

Решил наш выпускник поступить в профессионально-техническое учебное заведение. Выяснилось, что с 2016 года в стране функционирует Государственное Агентство по профессиональному образованию. Находим сайт https://vet.edu.gov.az/. Узнаём, что имеются профессиональные лицеи, школы и центры. В интересующей нас зоне четыре школы: Хачмазская, Шабранская, Сиязанская профессиональные школы и Губинская специальная профессиональная школа. Хачмазская школа имеет телефон и адрес. Обещают создать мейл. В Кубе только адрес. Мейла и телефона на сайте нет. В Шабране указаны телефон и адрес. По городу Сиязань есть только адрес. Следовательно, хочешь получить представление об учебном заведении – приезжай, получи информацию на месте.

Как же туда поступают? Открываем рубрику сайта Агентства «Прием студентов». В прошлом году впервые прием документов проходил в электронном формате. Пандемия заставила, видимо. Хоть какая-то польза от этого карантина. Прием проводился по 120 специальностям в 66 учебных заведений. Поступать можно было после окончания 9-го и 11-го классов. Экзамены не сдают, отбор ведется по среднему баллу аттестата о полном общем среднем образовании. Хотя, по некоторым специальностям (например, связанным с искусством) собеседование видимо проводится, однако об этом на сайте нет информации. Интересный факт, в Гусаре нет ни техникума, ни профессионально-технического учебного заведения. Придется выпускникам спуститься с гор. Тяжело, когда в горах твоё сердце, а сам ты внизу. Не только духовно, но и материально тяжело.

Еще с советских времен бытует мнение, что поступать в вуз – единственное правильное решение. Однако, анализ опыта работы системы образования западных стран свидетельствует о том, что это является ошибочным решением. На Западе давно поняли, что забота и внимание к выпускникам средних школ является залогом успешного развития общества. Например, швейцарская система образования (финская, немецкая, английская) является примером для многих стран. Надеемся, что в ближайшее время станет примером и для нас. Она построена на основе дуального принципа. Уже в 14-15 лет швейцарский школьник выбирает свою дорогу жизни. Около двух третей выпускников старшей ступени швейцарских школ выбирают профессиональное обучение на производстве, совмещая практическое образование на рабочем месте, с получением зарплаты, и обычное общеобразовательное обучение за школьной партой. Швейцарское среднее и высшее образование считается одним из самых лучших в мире. Швейцарская статистика показывает, что в стране практически нет безработицы, уровень преступности является самым низким в мире.

Кстати, и в футбол они хорошо играют. Сами, небось, увидели воочию.

В общем, что только в голову не придет, когда читаешь и перечитываешь научно-статистический анализ ГЭЦ. Эх, мечты, мечты! Как сладки ваши грёзы.