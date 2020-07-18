«Внезапные проверки российских войск рассчитаны на страны Восточного партнерства»

Начавшиеся 12 июля военные действия между Азербайджаном и Арменией обострили ситуацию во всем регионе. В случае войны в этом направлении придется заплатить высокую цену, поскольку на кону жизнеспособность важных транспортных и энергетических проектов международного значения.

На днях президент России Владимир Путин объявил внезапную проверку войск для оценки способности «обеспечить безопасность на юго-западе» России.

«Президент России, главнокомандующий Вооруженными силами страны, Владимир Путин поручил провести внезапную проверку армии, заявил министр обороны Сергей Шойгу. Проверка затронет войска Южного и Западного военных округов, ВДВ и морской пехоты Северного и Тихоокеанского флотов», — передает ТАСС.

Шойгу уточнил, что во время проверки будет проведено 56 тактических учений. В ней примут участие около 150 тысяч военных, более 26 тысяч единиц техники, 414 летательных аппаратов, 106 кораблей и судов.

В Министерстве обороны уточнили, что проверка войск Южного и Западного военных округов проводится для оценки способности военных обеспечить безопасность на юго-западе страны, а также для подготовки к учению «Кавказ-2020», пишет РИА Новости.

Уже сегодня министр обороны РФ Сергей Шойгу провел телефонный разговор со своим азербайджанским коллегой Закиром Гасановым. «В субботу утром по инициативе Баку состоялся телефонный разговор министра обороны Азербайджана Закира Гасанова с главой российского ведомства Сергеем Шойгу. В ходе беседы обсуждались различные вопросы, касающиеся взаимоотношений и сотрудничества военных ведомств двух стран», — сказал собеседник агентства.

Кроме того, по его словам, Шойгу проинформировал Гасанова о начавшейся в пятницу внезапной проверке боевой готовности войск. «Российский министр обороны подчеркнул, что данное мероприятие – плановое, и никак не связано с текущей ситуацией на азербайджано-армянской границе», — отметил он.

Комментируя # последние новости из России депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков сказал, что не надо преувеличивать, эти проверки и учения проводятся не только для того, чтобы надавить на Азербайджан.

«Данные проверки в большей степени проводятся из-за Украины, но одновременно это давление на Беларусь, Азербайджан и Грузию. В этом смысле эти проверки в военных частях имеют значение не только как средства психологического и политического давления, но и как «демонстрация мускул». Условно говоря, эти проверки рассчитаны на страны Восточного партнерства», — сказал эксперт.

По его словам, Россия время от времени показывает США и ЕС, что это эксклюзивное сфера моего влияния. «Кремль не спрашивает, согласны ли Украина, Беларусь, Грузия, Азербайджан признавать себя сферой эксклюзивного влияния России», — сказал он.

Со своей стороны политолог Эльхан Шаиноглу сказал, что военные учения России, а также и присоединение к ним Армении, говорят о том, что некоторые политические круги в России обеспокоены союзными отношениями Азербайджана и Турции.

«В Москве замечают, что и в Азербайджане, и в Турции часто идут обсуждения по поводу интенсификаций военно-политических отношений между странами. На фоне обострения конфликта между Азербайджаном и Арменией активная поддержка Анкарой Азербайджана, визит на этом фоне замминистра Азербайджана в Турцию, где он встретился с Хулуси Акаром, свидетельствует о многом и это не может не беспокоить Москву» — считает политолог.

Собеседник # также считает, что военные учения России, а также и присоединение к ним Армении имеют и другую сторону медали, а именно создают плодотворную почву для укрепления военно-политических отношений между Анкарой и Баку.

«Возможно, что в Кремле Никол Пашинян «не свой», но Россия ни в коем случае не сдаст «свою» Армению. Поэтому укрепление военно-политических связей Азербайджана с Турцией имеет стратегический характер. Напугать Азербайджан этими учениями не получится, наоборот, это углубит военное сотрудничество между Азербайджаном и Турцией», — подчеркнул он.

Аналитик также добавил, что стратегическую победу Азербайджана в последних столкновениях нужно проецировать на Карабахский фронт.

«В таком случае ни одна страна, ни одна организация нам не сможет помешать, кроме России. Но если провести быстрые победоносные операции, то мы можем добиться успеха. Эти провокации нужны для того, чтобы Азербайджан не фокусировал свое внимание на оккупированных территориях», — резюмировал он.