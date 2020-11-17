Внешнеполитический разворот США

Новый исполняющий обязанности главы Пентагона Кристофер Миллер заявил о необходимости завершить все войны с участием Соединенных Штатов, передает газета The Hill со ссылкой на текст меморандума, направленного сотрудникам ведомства.

«Мы не народ, который постоянно воюет, это противоречит всему, за что выступаем мы и за что сражались наши предки. Все войны должны закончиться», — написал Миллер в документе. Весьма интересная заявка со стороны главы оборонного ведомства страны с самой сильной армией планеты.

Но что стоит в действительности за его словами? Можно ли ожидать, что США способны отказаться от силовых методов достижения своих целей в разных частях света? Если Миллер искренен, то какие последствия на мировой карте это может вызвать? И, в частности, как это отразится на позициях США в нашем регионе — будет ли Вашингтон бороться с Москвой за влияние на Южный Кавказ, продолжится ли его давление на Иран?

С этими вопросами # обратилось к известным иностранным экспертам.

Профессор Института Международной Политики WeltTrends (Потсдам) Александер Рар:

— Господин Миллер не надолго застрянет в Пентагоне. Уже вскоре будет известен его наследник, из команды нового президента Джозефа Байдена.

Байден не откажется от войн — но не столько за узкие интересы США, сколько за продвижение прав человека и демократии.

Думаю, Джо Байден сойдётся в едином мнении с Европейским Союзом, что нельзя допустить конца западного либерализма. То есть, Запад коллективно будет противостоять созданию многополярного мира под эгидой Китая.

Но объективно США ослаблены. На постсоветском пространстве место американцев занимают становящиеся все сильнее Китай и Турция. Россия также сохраняет свое влияние.

Думаю, Байден вернется к ядерной сделке по Ирану (из которой США вышли, благодаря Трампу, в 2018 году), и отменит санкции против Тегерана, чтобы помириться с ЕС.

На Кавказ США не пойдут. Там уже турки и Россия. Но в Украину Байден может вмешаться — чтобы продолжать сдерживать Москву.

Доктор военных и политических наук, профессор Вахтанг Маисая:

— Да, новый министр обороны Миллер, с подачи пока еще президента Доналда Трампа, хочет более ужесточить позицию по отношению к Ирану, потому что уходящий глава США отнюдь не уверен в том, что Джозеф Байден будет вести столь же жесткую политику против Тегерана как его администрация. При этом, я думаю, что нынешний исполняющий обязанности министра обороны фактически ничего не решает – он уже хромая утка, вместе с президентом Трампом, к сожалению. Так что, я не думаю, что в обозримом будущем дело может дойти до военного вмешательства в дела Исламской Республики. Потому что это уже не будет прерогативой нынешней администрации.

Такое решение может принять уже новая администрация, которая, по моей мысли, совершенно изменит позицию Соединенных Штатов в отношении ИРИ и всего близлежащего региона. Я думаю, что Джо Байден гораздо сильнее активизирует внешнюю политику США в Кавказско-Каспийском регионе. Дело в том, что этот политик является лоббистом интересов крупных энергетических компаний. И, естественно, будучи проводником идей энергетической безопасности, он воспринимает наш регион как важный и существенный для расширения интересов энерго-геополитики США.

Так что, единственное, что могут сделать в создавшейся ситуации Кристофер Миллер и Доналд Трамп, это ужесточить санкции против Ирана. Но они уже не смогут задействовать реальные рычаги внешней политики в поддержку своих интересов.

И даже начавшийся визит в наш регион госсекретаря Майкла Помпео своего рода прощальный раунд администрации Трампа. Что же до его практических задач, я думаю, Помпео приезжает для того, чтобы в первую очередь выяснить, как именно усиливают Турция и Россия свое влияние в нашем регионе, и, конечно, чтобы близко ознакомиться с теми событиями, которые случились вокруг Нагорного Карабаха.

Полагаю, что вот так можно охарактеризовать происходящее сейчас в области внешней политики США, и, в частности, заявления исполняющего обязанности министра обороны Миллера.