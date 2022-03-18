В Азербайджане внесены некоторые изменения в правила приема на государственную службу.

Как сообщает Report, премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее постановление.

Согласно постановлению, отменено проведение тестовых экзаменов по должностной группе АА на административные руководящие (управленческие) должности.

Согласно документу, в соответствии со статьями 28.3 и 28.1 Закона Азербайджанской Республики ”О государственной службе» лицу, набравшему проходной балл по тестовому экзамену, Государственным экзаменационным центром будет выдан сертификат Государственной службы, подтверждающий прохождение тестового экзамена по административной должности государственной службы в соответствии с классификацией административных и вспомогательных должностей.