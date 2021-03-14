ВМС Японии, Индии, Австралии, США и Франции могут провести учения в апреле

Совместные военные учения ВМС Японии, Индии, Австралии, США и Франции могут состояться в начале апреля в Бенгальском заливе. Об этом, как передает ТАСС, в воскресенье сообщила газета Yomiuri.

По ее информации, в маневрах могут принять участие эсминцы и подводные лодки, находящиеся на вооружении пяти государств. При этом сами учения, в частности, будут направлены на сдерживание активности Китая в регионе, подчеркивает Yomiuri.

В ноябре 2020 года ВМС Японии, Индии, Австралии и США провели совместные маневры «Малабар», которые прошли в Бенгальском заливе и Аравийском море.

 

 

| 2021-03-14T07:31:30+04:00 14 марта 2021, 11:15|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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