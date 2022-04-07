Введение санкций западными странами привело к нарушению логистических цепочек в России. В частности, это коснулось сегмента вин. Что, по прогнозам экспертов, повлечет рост цен на эту продукцию – в два раза на иностранные вина, в полтора — на российские. Кроме того, появилась необходимость замены некоторых зарубежных вин винами из других стран. Производство вина в России покрывает потребности внутреннего рынка лишь наполовину. Согласно подсчетам, понадобится порядка 30 лет, чтобы российские виноделы могли полностью обеспечить страну отечественным виноматериалом.

В сложившихся условиях эксперты считают, что немалый процент европейских вин заменят вина из таких стран, как Чили, Аргентина, Турция, Сербия, а также стран ближнего зарубежья, славящихся виноделием.

Азербайджан – страна, в которой в последние годы виноделие интенсивно развивается, и Россия один из основных импортеров этой продукции. Но в нынешней ситуации мы могли бы увеличить свое присутствие в этом сегменте на российском рынке.

Профессиональный винодел Надир Исмаилов отметил в беседе с #, что в связи с войной в Украине, около месяца в нашей стране наблюдалось падение спроса на винодельческую продукцию. Это было связано с тем, что люди пребывали в растерянности, не зная, что будет дальше. Да и сейчас многие стараются не расходовать средства на то, без чего могут обойтись. В России такая же ситуация, граждане покупают преимущественно необходимые продукты, тем более что там сильно повысились цены на все. Но если экономическая ситуация в этой стране стабилизируется, то спрос также восстановится.

Эксперт считает, что азербайджанские вина средней и высокой ценовой категории конкурентоспособны на российском рынке. Надо, как говорит Исмаилов, учитывать, на какого потребителя рассчитывать, но на очень дешевые вина делать ставку не стоит, так как даже логистика будет невыгодна.

«У потребителя должен быть выбор. Чили, например, производит хорошие вина, но эта страна далеко от России, а Азербайджан близко. Грузия производит качественное вино, там есть опыт и традиции. В Азербайджане тоже хорошие вина из разных сортов винограда, на любой вкус. Винодельческие предприятия закупали виноград известных европейских сортов, из которых получается качественный продукт. Нашим винам нужна хорошая реклама, чтобы они были узнаваемы. Но реклама – услуга недешевая. Экономическое состояние некоторых заводов, производящих вино, сейчас неважное, так как они не могут продать свою продукцию. Хотя, возможно, потратившись на рекламу, они могли бы ее окупить за счет возросших продаж, но это должны рассчитать специалисты», – считает винодел.

По его мнению, мы можем увеличить долю своей винной продукции на российском рынке, но такие решения должны приниматься на более высоком уровне, чем на уровне виноделов. Нужны соответствующие договора. Но сейчас многое зависит не от качества, а от политических решений.

«Россия европеизировалась в плане алкогольных предпочтений, и люди, понимающие толк в вине, отдают предпочтение сухим винам. В целом, большей популярностью пользуются красные вина (70%), но многое зависит от сезона. К лету увеличивается потребление белого вина», – сказал Исмаилов.

Председатель центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев отметил, что Россия уже года два старается стимулировать местное виноделие. В этом году у них должно быть еще больше вина, так как решена проблема воды в Крыме. Соответственно увеличится урожайность винограда. Кроме того, уже давно было принято решение о запрете импорта сырья для вина. Но там есть проблемы с некоторыми материалами, в частности пробки необходимо закупать.

«Если мы правильно преподнесем наши вина, то сможем увеличить их экспорт в Россию. В России в последние годы уменьшается спрос на крепкий алкоголь, а на вина, наоборот, растет. Но, – подчеркивает Агаев, – нужна реклама, хорошая дегустационная кампания не только в Москве и Санкт Петербурге. Однако если мы собираемся серьезно развивать виноделие, надо самим выпускать стеклотару, крышки, этикетки. Это позволит не зависеть в данном вопросе от импорта».