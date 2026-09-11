В Кремле рассчитывают, что в обозримой перспективе Россия, США и Украина вновь смогут собраться втроем и продолжить диалог. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью «Известиям«.

«Мы надеемся, что, как и говорилось с американскими переговорщиками, уже в обозримой перспективе нам удастся собраться опять на троих и продолжить диалог, — отметил Песков. — Другое дело, какая будет результативность этого диалога, уже предугадать тяжело, потому что с каждым разом ситуация на земле для украинцев становится хуже».