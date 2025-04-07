В Тегеране считают, что Оман мог бы принять опосредованные переговоры США и Ирана.

Как передает Tasnim, об этом заявил представитель МИД Ирана Исмаил Багаи в ходе брифинга.

«В том случае, если подобный процесс обретет форму, Оман будет главным кандидатом на то, чтобы провести такие переговоры», — сказал он.

В то же время он опроверг сообщения, что непрямые переговоры Тегерана и Вашингтона уже стартовали. Он отметил, что сведения о формирование комитета по переговорам являются измышлениями.

Багаи напомнил, что Тегеран ранее дал ответ на письмо президента США Дональда Трампа и теперь ожидает реакции американской стороны.

Ранее Трамп в письме на имя верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи установил срок в два месяца для заключения нового мирного соглашения по атому.