Вместе с российскими журналистами в Турции задержана и азербайджанка Айтадж Джарчиева

Корреспондент и оператор НТВ не выходят на связь после задержания в пригороде Стамбула, сообщают телеканал и российский МИД.

«3 декабря в Стамбуле перестали выходить на связь журналисты программы НТВ «Центральное телевидение» Алексей Петрушко и Иван Малышкин. В последний раз полноценный контакт с ними был в четверг в 12:22, в ходе которого россияне сообщили, что их задерживают неизвестные и куда-то ведут», — говорится в сообщении МИД России в Facebook.

Посольство России в Анкаре и генконсульство в Стамбуле находятся в контакте с турецкими властями, проясняют информацию об их возможном задержании, предпринимают необходимые усилия по установлению местонахождения журналистов, сказано в заявлении.

Вечером в пятницу администрация Cтамбула подтвердила задержание двух россиян и гражданина Турции за несанкционированную съемку центра по производству беспилотников. Сообщение цитирует агентство РИА Новости. Срок задержания журналистов продлен до 3 дней, также заявили в администрации города. «Департамент полиции Стамбула задержал двух граждан России и гражданина Турции в 10.30 в четверг, обнаружив, что они проводили съемку без разрешения вблизи центра исследований и разработок беспилотных летательных аппаратов в нашей провинции, где фотографирование и съемка запрещены. Расследование продолжается», — говорится в сообщении.

Отметим, что задержанной гражданкой Турции является журналист ВГТРК азербайджанка Айтадж Джарчиева.