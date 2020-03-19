Влетят в копеечку: во сколько обойдутся гражданам предстоящие праздники?

Новруз – один из самых любимых праздников в нашей стране и всем хочется встретить его, как положено. В большинстве своем граждане уже давно закупились всем необходимым для праздничного стола, но есть и те, кто оставил покупки, или какую-то их часть, на последний момент.

Так во сколько обойдется жителям страны праздничное застолье и отдых продолжительностью в 9 дней?

Как заявил # председатель Союза свободных потребителей Азербайджана (ССПА) Эйюб Гусейнов, семья из 5 человек потратит на праздничный стол в этом году минимум 150 манатов. Он отметил, что граждане потратят за праздники где-то на 5-7% больше средств, чем обычно.

«В стране нет дефицита продовольствия, нет пустых полок в магазинах, в отличие от многих других стран. Правительство держит ситуацию под контролем. Но, к сожалению, цены на продукты питания повышаются, что всегда в нашей стране происходит накануне праздников. Обычно цены повышаются процентов на 10. Однажды поднятая цена в Азербайджане почти никогда не опускается. 70% доходов наши граждане тратят именно на еду, хотя хотелось бы, чтобы у них оставалось больше средств на развлечения и хобби», –говорит глава ССПА.

В последние дни в организацию звонят потребители с жалобами на рост цен. Но, как подчеркивает Э.Гусейнов, цены пошли вверх из-за повысившегося спроса, таков закон рынка. Государство не может как-то вмешиваться в ценообразование. Но оно могло бы бороться с монополистами, однако антимонопольный кодекс так и не был принят, говорит он.

Эксперт также рассказал, что на днях в ССПА звонили те, кто реализуют свой товар в палатках на 28 Мая, и рассказали о том, что чиновники потребовали с них большую сумму за то, что они пользуются палатками.

«Понятно, что они вынуждены были поднять цены на свою продукцию, чтобы как-то компенсировать свои расходы. Я, – говорит Э.Гусейнов,– предложил торговцам обратиться в ССПА с официальным письмом и пообещал, что добьюсь возврата незаконно взятых с них денег. Но они побоялись что-то предпринять. В итоге пострадает потребитель, который будет оплачивать все из своего кармана».

Председатель Центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев отметил, что расходы на праздничный стол для семьи из 6 человек составят где-то 400 манатов, с учетом того, что некоторые продукты будут покупаться с запасом.

«За все праздничные дни расходы составят порядка 1200-1500 манатов на семью, при условии, что люди не будут особо экономить, но и не будут позволять себе излишеств, то есть где-то 250 манатов на человека. Впрочем, сейчас деньги особо тратить будет не на что. Кинотеатры, развлекательные центры закрыты, а даже если бы были открыты, мало кто решился бы их посещать в сложившейся ситуации. В рестораны и кафе люди будут ходить, но реже, чем раньше», –говорит эксперт.

По его мнению, какая-то сумма уйдет на организацию детского досуга- покупку книг, обычных и видео игр и т.д. Основная статья расходов — покупка продуктов питания. Люди будут в основном сидеть дома, и от скуки могут есть больше, чем обычно.

Кстати, о продовольствии. Как говорит Н.Агаев, никакой нехватки продуктов питания не наблюдается ни на базарах, ни в супермаркетах.

«Посетил на днях рынок в поселке Маштаги, и убедился, что продуктов много. К тому же, по-прежнему бойко идет уличная торговля», –отметил он.

По его словам, цены на рынках особо не изменились в связи с праздниками, за исключением, пожалуй, стоимости грецкого ореха. Он немного подорожал из-за повышенного спроса в эти дни. Мясо стоит, как и раньше — в среднем, от 8 до 13 манатов за килограмм.

«Некоторые граждане отмечают рост цен на продукты питания в магазинах. Но объективных причин для повышения, каких-то экономических предпосылок нет. Просто предприниматели хотят получить больше прибыли, воспользовавшись праздниками и паникой в связи с угрозой распространения коронавируса», — подчеркнул Н.Агаев.