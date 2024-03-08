Завтра со второй половины дня и до 11 марта в Баку и на Абшеронском полуострове местами переменные осадки, 10 марта осадки местами будут интенсивными.

Как сообщает Национальная гидрометеорологическая служба, в районах Азербайджана с завтрашнего вечера и до утра 11 марта местами осадки продолжатся, на горных и предгорных территориях ожидается снег.

10 марта в отдельных местах осадки могут быть интенсивными. Западный ветер местами усилится до 15-20 м/с.

Ночью и утром в некоторых горных районах дороги могут покрыться льдом.