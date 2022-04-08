Республика Корея призывает КНДР отказаться от деятельности, нарушающей резолюции Совета Безопасности ООН, и вернуться за стол переговоров. Об этом в пятницу заявил официальный представитель южнокорейского министерства объединения Чха Док Чхоль.

«Если КНДР проведет ядерные испытания, это станет грубым нарушением резолюций Совбеза ООН, это вызовет серьезную угрозу для региона Северо-Восточной Азии и Корейского полуострова», — приводит агентство Yonhap слова чиновника. Он призвал Пхеньян отказаться от подобной деятельности и вернуться к диалогу.

Ранее сообщалось, что власти КНДР, предположительно, ведут работы по восстановлению туннелей на ядерном полигоне Пхунгери. В среду европейская НПО Open Nuclear Network опубликовала доклад специалиста по КНДР Кацухисы Фурукавы. «КНДР, вероятно, построила временный вход в третий тоннель и начала земляные работы внутри него», — указал бывший член экспертной группы ООН по санкциям против Пхеньяна. Выводы основаны на спутниковых снимках местности, сделанных с 24 марта по 6 апреля.