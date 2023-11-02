Президент России Владимир Путин подписал закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовых актов.

Это действие отменяет статью 1 закона «О ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний», принятого в 1996 году и подписанного от имени России в Нью-Йорке. Авторами законопроекта выступили почти все депутаты Госдумы (438 из 450), включая спикера Вячеслава Володина и руководителей парламентских фракций.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что ДВЗЯИ так и не вступил в силу из-за отсутствия подписей Индии, КНДР и Пакистана. США, Китай, Египет, Израиль и Иран подписали договор, но не ратифицировали его. Дисбаланс, вызванный отказом США ратифицировать ДВЗЯИ, недопустим в «текущей международной обстановке», уверены авторы документа. Депутаты подчеркнули, что Россия не выходит из договора, но лишь отзывает ратификационную грамоту.

Владимир Путин в начале октября допустил «теоретический» отказ от ратификации договора, ссылаясь на отсутствие аналогичной процедуры со стороны США. Он также выразил сомнение в необходимости ядерных испытаний для новых вооружений и оставил этот вопрос на усмотрение специалистов. «Я сейчас не готов сказать, нужно нам действительно или не нужно проводить испытания», — сказал он.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что контакты с США перед отзывом ратификации ДВЗЯИ не требуются. В Кремле подчеркнули, что не планируют проводить ядерные испытания. (moscowtimes.ru)