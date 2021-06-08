Власти Японии будут отслеживать, в том числе по GPS, и строго контролировать передвижение иностранных журналистов, которые прибудут освещать летние Олимпийские игры в Токио, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Об этом во вторник заявила глава оргкомитета Олимпиады «Токио-2020» Сэйко Хасимото.

«Мы будем строго контролировать [перемещение журналистов], в том числе и посредством GPS, чтобы они не покидали обозначенных для них зон», — приводит ее слова агентство Kyodo. Хасимото также подчеркнула, что число зарезервированных специально для иностранной прессы гостиниц было сокращено с примерно 350 до примерно 150, чтобы сделать размещение иностранных журналистов более компактным и сконцентрированным.

Глава оргкомитета также сообщила, что в течение двух недель с момента приезда в Японию иностранным журналистам будет запрещено пользоваться общественным транспортом, а рабочие поездки по городу для них будут строго ограничены установленными местами, находящимися под мониторингом сотрудников оргкомитета и отелей размещения журналистов.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. 20 марта организаторы окончательно решили проводить Игры без иностранных болельщиков. Решение по поводу допуска японских зрителей должно быть принято в июне в зависимости от ситуации с распространением коронавируса в стране.