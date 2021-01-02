Власти Токио намерены призвать правительство Японии ввести режим ЧС

Руководство столичной префектуры намерено призвать правительство Японии ввести режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за распространения в стране коронавируса. Об этом в субботу со ссылкой на источники сообщает газета Nikkei.

По ее данным, губернатор Токио Юрико Коикэ сегодня планирует озвучить соответствующую просьбу на встрече с министром по восстановлению экономики Японии Ясутоси Нисимурой. Ожидается, что введение режима ЧС позволит столичным властям применять более сильные меры для предотвращения заражений, подчеркивает Nikkei.

31 декабря Нисимура сообщил в своем Twitter, что правительство Японии может объявить режим ЧС, если распространение инфекции будет продолжаться.

Ситуация с распространением коронавируса в Японии стала ухудшаться с начала ноября, а в декабре рекорды суточного прироста и летальности регулярно обновлялись. Общее число случаев заражения превысило 239 тыс., зафиксировано более 3,5 тыс. летальных исходов. Для борьбы с пандемией власти приостановили действие программы поддержки внутреннего туризма Go To Travel до 11 января и попросили владельцев заведений общепита в крупных городах сократить время их работы.(ТАСС)