Госсекретарь США Энтони Блинкен во время переговоров с рядом стран, включая Китай и Турцию, призвал объяснить Ирану важность воздержания от эскалации конфликта с Израилем.

Об этом сказал представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер.

В числе стран, с которыми США были в контакте, Миллер назвал Турцию, Саудовскую Аравию и Китай. Он сообщил, что дипломатическое взаимодействие ведется также с европейскими странами.

По его словам, Вашингтон продолжит попытки донести до Тегерана, что обострение ситуации не в его интересах и не в интересах других стран Ближнего Востока.