Власти США заявили, что у них нет уверенности в том, что Иран согласится на переговоры

Власти Соединенных Штатов так или иначе консультировались со всеми сторонами потенциальных переговоров по иранской ядерной программе с участием других стран формата «пять плюс один» (Россия, Британия, Китай, Франция и Германия) и самого Ирана, однако пока не имеют четких свидетельств того, что Тегеран согласится на такую встречу. Об этом заявил в четверг на брифинге для журналистов представитель Госдепартамента.

«Мы консультировались в общих чертах со всеми сторонами. Я не буду вдаваться в подробности относительно того, с кем конкретно мы говорили, но вынужден сказать, что нет, у нас нет свидетельств того, что Иран согласится на встречу», — признал он. Текст брифинга распространила пресс-служба американского внешнеполитического ведомства.

Он уточнил, что предложение о проведении неформальной встречи в таком формате ранее высказал у себя в Twitter заместитель генсекретаря внешнеполитической службы ЕС Энрике Мора.

При этом представитель Госдепартамента подчеркнул, что для возврата обеих сторон к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) встреча необходима. «Если они [Иран] полагают, что это может произойти просто благодаря тому, что обе стороны отдельно друг от друга будут предпринимать шаги, то я думаю, что это нереалистично. <…> сложно представить, как это можно сделать без того, чтобы сесть за стол переговоров», — подчеркнул он.