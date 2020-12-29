Власти США подали апелляцию на запрет ограничений работы TikTok

Американские власти опротестовали в понедельник решение суда о временном запрете ограничений на работу соцсети TikTok в стране. Соответствующая апелляция подана в апелляционный суд столичного округа Колумбия. Документ опубликован в электронной базе инстанции.

«Суд 7 декабря одобрил ходатайство истца [владельцев TikTok] о введении временного судебного запрета [на вступление в действие ограничений Минторга]. Ответчик [в лице правительства США] подает апелляцию на решение суда», — отмечается в тексте.

Судья Карл Николс 7 декабря удовлетворил просьбу владельцев соцсети о введении временного судебного запрета на вступление в действие ограничений Минторга, которые, по мнению истцов, фактически означали бы невозможность работы приложения на территории США. Запрет будет действовать на время рассмотрения дела в суде до вынесения окончательного решения. В конце октября аналогичный судебный запрет ввел федеральный суд Восточного округа штата Пенсильвания. (ТАСС)